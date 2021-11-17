Apple разрешит потребителям самостоятельно чинить технику

На старте воспользоваться предложением смогут владельцы смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13, но в перспективе самостоятельный ремонт станет доступен и для компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.









Оригинальные запчасти и инструменты для ремонта можно будет приобрести в специальном онлайн-магазине Apple Self Service Repair — в пресс-релизе говорится о более 200 компонентов и инструментов для устранения самых распространенных поломок iPhone 12 и iPhone 13. На первом этапе будут доступны ключевые компоненты — экраны, камеры и аккумуляторы. В дальнейшем по мере развития инициативы ассортимент обещают расширять. После ремонта клиенты смогут отправить Apple старые детали на переработку за вознаграждение. Судя по формулировке, о «живых деньгах» речь не идет — это будет скидка или ваучер на будущие покупки в магазине компании.





Вдобавок и оригинальным запчастям и инструментам Apple обещает предоставить потребителям подробные инструкции по ремонту в домашних условиях — их опубликуют на сайте после официального запуска программы. Как отмечает The Verge, самостоятельный ремонт не аннулирует официальную гарантию, если владелец сделает все правильно и не повредит устройство. В противном случае никакой гарантии Apple не предоставляет. В то же время Apple оговаривает, что программа рассчитана на людей с необходимыми знаниями и опытом ремонта электронных устройств.





В начале 2022 года Self Service Repair стартует в США и в течение года Apple планирует распространить программу еще на несколько стран (какие именно, не уточняется).





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За последнее время Apple пошла на ряд уступок в вопросе ремонта своей техники независимыми мастерскими и запустил немало инициатив.





Так, в 2017 году компания разрешила ремонтировать смартфоны с дисплеями сторонних производителей, в начале 2019 года начала ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями и запустила программу по ремонту iPhone, у которых закончился гарантийный срок, в независимых сервисных центрах.





В марте 2021 года Apple объявила о запуске глобальной программы для независимых сервисных центров — с доступом к оригинальным запчастям и инструментам. Она бесплатна и действует в Украине. Self Service Repair — следующий шаг в этом направлении. Также можно вспомнить, что в июле в США одобрили право на ремонт электроники сторонними мастерскими, а незадолго до этого Bloomberg рассказывал, как Apple вместе с Google и Microsoft пытались помешать принятию этой законодательной инициативы.