Facebook разработали революционное устройство

Компания Meta, которая раньше называлась Facebook, совместно с Reality Labs, разработала перчатку, которая способна дать тактильные ощущения виртуальной реальности. Об этом сообщает издание The Verge.

Таким образом, новосозданный гаджет позволит в полной мере ощутить прикосновение к объектам из матавселенной. Первый прототип одного пальца этой перчатки был создан еще в 2015 году.

Когда давление изменяется в этих прокладках, держатель перчаток может чувствовать, как будто он чего-то касается. Например, при сжатии виртуального объекта. Маркеры также прикреплены к перчатке, что позволяет камерам отслеживать движения пальцев в пространстве и датчикам, которые контролируют сгибание пальцев.

Отмечается, что перчатка оснащена 15 гибкими пластиковыми накладками. Они прилегают к ладони и пальцам, ее можно использовать как контроллер для виртуальной и дополненной реальности.