Смартфон Fairphone 2 2015 года обновят до Android 10

Производитель экологически чистых смартфонов Fairphone подготовила обновление операционной системы до Android 10 для смартфона Fairphone 2. Эта модель вышла ещё 6 лет назад – летом 2015 года. На тот момент она поставлялась с ОС Android 5.





На такущий момент обновление с Android 10 имеет статус бета-версии. Однако компания заявляет, что надеется выпустить стабильную версию в начале следующего года. Кроме того, компания также планирует начать бета-тестирование обновления Android 11 для Fairphone 3 (модель 2019 года) и Fairphone 3 Plus (модель 2020 года).









Как правило, для производителей Android-смартфонов является нетипичной практикой выпускать обновления для своих устройств через 6 лет после их выхода на рынок. Только Apple приблизилась к таким периодам поддержки и недавно выпустила последнее обновление iOS 15 для iPhone 6S 2015 года. Для платформы Android лишь некоторые крупные компании обеспечивают поддержку своих смартфонов на протяжении нескольких лет. Например, Samsung предлагает выпуск обновлений безопасности на протяжении 4 лет и 3 поколения обновлений Android для своих последних устройств. Google пообещала предоставлять обновления безопасности для своих моделей серии Pixel 6 в течение 5 лет и обновления версии Android в течение 3 лет.





Fairphone поясняет, что обеспечивать столь длительную поддержку очень непросто. Одна из самых серьёзных проблем заключается в том, что производитель чипсетов (Fairphone использует только чипы Qualcomm) предлагает поддержку своих процессоров в течение определённого количества лет. По состоянию на декабрь прошлого года Qualcomm обеспечивала поддержку своих чипов для 3 основных обновлений ОС и на протяжении 4 лет – обновления безопасности. Однако после завершения этих периодов поддержки производителям смартфонов предстоит самостоятельно заниматься обновлениями своих устройств.





Что касается обновления Android 10 для Fairphone 2, компания заявляет, что сотрудничала со своим сообществом, чтобы ускорить процесс его подготовки. Благодаря помощи индийского разработчика ПО Бхарата Рави Пракаша, Fairphone смогла подготовить это обновление всего 10 месяцев. Для сравнения, подготовка обновления до Android 9 потребовала 18 месяцев.





Источник: The Verge