Мінцифра запускає нові послуги у «‎Дії» — Online Summit 2021

Мінцифра відтермінувала традиційний Diia Summit на лютий через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, та натомість вирішила 29 листопада презентувати нові послуги в Дії у форматі онлайн.

На сьогоднішньому Online Summit 2021 очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах, зокрема автоматичних сповіщень щодо перевірок кредитної історії, а також оформлення пенсій та субсидій онлайн. Частиною презентації також стане програма доступності та безбар’єрності, яка була створена за міжнародними стандартами.













Напередодні «Дія» подолала позначку у 10 мільйонів користувачів, а з 1 грудня на сайті «Дія» стартує бета-тестування послуги зміни місця реєстрації онлайн.