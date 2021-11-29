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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 ноября 21, 12:35
Мінцифра запускає нові послуги у «‎Дії» — Online Summit 2021
Online Summit 2021
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Менше ніж за годину (о 13:00) розпочнеться онлайн-презентація нових електронних послуг у «‎Дії» — всі охочі зможуть стежити за анонсами у реальному часі (вікно трансляції на YouTube нижче).
Мінцифра відтермінувала традиційний Diia Summit на лютий через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, та натомість вирішила 29 листопада презентувати  нові послуги в Дії у форматі онлайн.

Онлайн-трансляція Online Summit 2021


На сьогоднішньому Online Summit 2021 очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах, зокрема автоматичних сповіщень щодо перевірок кредитної історії, а також оформлення пенсій та субсидій онлайн. Частиною презентації також стане програма доступності та безбар’єрності, яка була створена за міжнародними стандартами.



Напередодні «Дія» подолала позначку у 10 мільйонів користувачів, а з 1 грудня на сайті «Дія» стартує бета-тестування послуги зміни місця реєстрації онлайн.
ITC.ua
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