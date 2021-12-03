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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 декабря 21, 18:27
Microsoft тестирует улучшенное меню «Пуск» в Windows 11
Microsoft
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Корпорация Microsoft продолжает дорабатывать свою новую операционную систему Windows 11.
В последней на текущий момент тестовой сборке Windows 11 Insider (сборка 22509) появилась возможность более гибко настроить обновлённое меню «Пуск».

В дополнение к режиму по умолчанию, предлагаются настройки для отображения большего количества закреплённых приложений или рекомендуемых приложений и файлов. Эти дополнительные настройки не являются возвратом к меню «Пуск» из Windows 10, которого требовали некоторые пользователи. Тем не менее, дополнительная гибкость может быть полезной. Вместе с тем, Windows 11 сосредоточена на минимализме, а перегруженное меню «Пуск» не совсем соответствует этой концепции.



Новая сборка Windows 11 Insider также возвращает отображение часов и даты на панели задач на экранах дополнительных мониторов. По непонятным причинам эта информация не отображалась в системах с Windows 11. При этом Microsoft отмечает, что это изменение появится не для всех участников программы Insider.

Дополнительно тестовая сборка упрощает работу с браузером Edge при использовании экранного диктора – встроенного средства чтения с экрана. Вместе с тем, большее количество параметров перемещено из устаревшей Панели управления в более современно меню Настроек. Речь идёт о расширенных настройках общего доступа, таких как обнаружение сети и общий доступ к файлам и принтерам. Также в Настройках теперь отображается более подробная информация о принтерах и сканерах.

Источник: Engadget
ITC.ua
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