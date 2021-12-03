Microsoft тестирует улучшенное меню «Пуск» в Windows 11

В последней на текущий момент тестовой сборке Windows 11 Insider (сборка 22509) появилась возможность более гибко настроить обновлённое меню «Пуск».





В дополнение к режиму по умолчанию, предлагаются настройки для отображения большего количества закреплённых приложений или рекомендуемых приложений и файлов. Эти дополнительные настройки не являются возвратом к меню «Пуск» из Windows 10, которого требовали некоторые пользователи. Тем не менее, дополнительная гибкость может быть полезной. Вместе с тем, Windows 11 сосредоточена на минимализме, а перегруженное меню «Пуск» не совсем соответствует этой концепции.













Новая сборка Windows 11 Insider также возвращает отображение часов и даты на панели задач на экранах дополнительных мониторов. По непонятным причинам эта информация не отображалась в системах с Windows 11. При этом Microsoft отмечает, что это изменение появится не для всех участников программы Insider.





Дополнительно тестовая сборка упрощает работу с браузером Edge при использовании экранного диктора – встроенного средства чтения с экрана. Вместе с тем, большее количество параметров перемещено из устаревшей Панели управления в более современно меню Настроек. Речь идёт о расширенных настройках общего доступа, таких как обнаружение сети и общий доступ к файлам и принтерам. Также в Настройках теперь отображается более подробная информация о принтерах и сканерах.





Источник: Engadget