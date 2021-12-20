19 грудня, як і планувалося, офіційно стартував проєкт «єПідтримка» У «Дії» стартував проєкт «єПідтримка» щодо виплат 1000 грн повністю вакцинованим громадянам в застосунку «Дія».





Протягом останнього тижня Мінцифра, яка розробила технічну частину впровадження послуги «єПідтримка», проводила бета-тестування у «Дії».





На нього зареєструвалося понад 4,5 млн українців, було відкрито 4,1 млн спеціальних карток у банках-партнерів, а 2,7 млн українців вже подали свої заявки на виплати. Відсьогодні стартує перший етап програми — на цьому етапі подати заявку на отримання грошової допомоги 1 000 грн за вакцинацію можна лише в державному застосунку «Дія» (для цього потрібно оновити його до актуальної версії у Play Store та App Store).





Наразі тільки monobank пообіцяв миттєво зараховувати кошти на картку після обробки заявки «Дією», тоді як в окремих випадках (в залежності від банку) можливі затримки. У сповіщеннях розробники «Дія» попереджають, що зарахування коштів від Мінекономіки здійснюється впродовж 10 днів після подання заявки.









Щоб отримати виплату у 2021 році, необхідно подати заявку в період з 19 до 29 грудня включно — це зможуть зробити всі українці (громадянство є обов’язковою умовою) старші 18 років з «зеленим» сертифікатом у застосунку «Дія», який засвідчує щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19. Також потрібно відкрити спеціальну картку «єПідтримка» — такі картки наразі можна відкрити у п’ятьох українських банках (monobank, «ПриватБанк», «А-банк», «Альфа-Банк» та «Укргазбанк»). За умовами програми, картка «єПідтримка» діятиме 4 місяці з дня отримання коштів.





Гроші можна витратити на книжки, спортзал квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Розплачуватися можна буде онлайн та офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу — банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою «єПідтримка» за допомогою МСС-кодів. Детальніше про те, як саме отримати грошову допомогу та умови її надання/використання — в окремому дописі на сайті.





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На тлі запуску програми «єПідтримка» державний застосунок «Дія», через який приймаються заявки на виплату допомоги, встановив новий рекорд, подолавши позначку у 12 млн користувачів. Водночас monobank, який ще на етапі пілоту проєкту «єПідтримка» одним з перших почав здійснювати виплати, розповів що за першу добу з 610 млн грн, які були перераховані за державною програмою, клієнти витратили майже 30 млн, з яких майже 50% — на книги.





Бюджет програми «єПідтримка» у 2021 році становить 8 млрд грн. Надалі планується розширення програми, виділення додаткових коштів та альтернативні механізми отримання виплат — не тільки в застосунку «Дія».

Люди віком від 60 років зможуть використати 1000 грн за вакцинацію на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.