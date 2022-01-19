Маск запускает спутники Starlink в необычном направлении

19 января в 02:04 ночи по Киеву американская компания SpaceX бизнесмена Илона Маска запустит еще 49 спутников Starlink для широкополосного интернета. Окно запуска – моментальное.
Запуск состоится на площадке SLC-39A Космического центра Кеннеди во Флориде. В точке старта в этот момент будет ранний вечер.
Траектория полета – на юго-восток от Космического побережья США, что отличается от большинства запусков со "старлинками".
Для многоразовой ступени B1060 это будет 10-й полет. Ее посадка ожидается на автономную платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане в 654 км от места запуска. Створки головного обтекателя выловят из воды примерно десятью километрами далее.СПРАВКА. Starlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Количество запущенных аппаратов после этого старта достигнет почти 2000 единиц, из них более 140 уже сведены с орбиты. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что составляет $99, антенна + роутер – $499.
Где будет посадка ступени:
Спутники отделятся от разгонного блока всего спустя 15 минут 32 секунды после старта. Их выведут на начальную орбиту с параметрами 210х339 км и наклонением 53,2°.
Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum.