Facebook запатентовала сложный механический глаз

Устройство похоже на человеческий орган и может использоваться как часть «аниматронного устройства», так и для отслеживания движений глаз человека. Такая технология потенциально может ускорить разработку приложений AR/VR и пригодиться в цифровой рекламе. Об этом сообщило издание Business Insider.





Устройство под названием mechanical eyeball 100 — с двумя осями вращения, которые пересекаются в центральной точке. В документе описаны различные сложные части, предназначенные для имитации склеры, сетчатки и роговицы человеческого глаза, а также зрачка и радужной оболочки. Механический глаз может оснащаться датчиками, помогающими ему «видеть», и с помощью машинного обучения — улучшать эту способность.









В патенте на глазное яблоко также упоминается голова, которая «имитирует движения человека», например, ртом и бровями, и «тело, соединенное с головой». А покрыт механический гуманоид будет материалом, «похожим на человеческую кожу».





В ноябре прошлого года Meta объявила, что сотрудничает с Университетом Карнеги-Меллона для создания легкой тактильной имитации кожи для роботов (ReSkin), которая наделила бы их чувством осязания. Данные о прикосновениях можно было бы использовать для создания «реалистичных виртуальных объектов и физических взаимодействий в метавселенной», писал Марк Цукерберг в Facebook.