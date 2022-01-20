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IT-Индустрия
ИТ-Новости
19 января 22, 19:54
Facebook запатентовала сложный механический глаз
механический глаз
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Компания Meta, ранее известная как Facebook, заявившая о намерении переманить пользователей из реального мира в заполненную аватарами метавселенную, в конце 2021 года получила патент на механическое глазное яблоко.
Устройство похоже на человеческий орган и может использоваться как часть «аниматронного устройства», так и для отслеживания движений глаз человека. Такая технология потенциально может ускорить разработку приложений AR/VR и пригодиться в цифровой рекламе. Об этом сообщило издание Business Insider.

Устройство под названием mechanical eyeball 100 — с двумя осями вращения, которые пересекаются в центральной точке. В документе описаны различные сложные части, предназначенные для имитации склеры, сетчатки и роговицы человеческого глаза, а также зрачка и радужной оболочки. Механический глаз может оснащаться датчиками, помогающими ему «видеть», и с помощью машинного обучения — улучшать эту способность.


В патенте на глазное яблоко также упоминается голова, которая «имитирует движения человека», например, ртом и бровями, и «тело, соединенное с головой». А покрыт механический гуманоид будет материалом, «похожим на человеческую кожу».

В ноябре прошлого года Meta объявила, что сотрудничает с Университетом Карнеги-Меллона для создания легкой тактильной имитации кожи для роботов (ReSkin), которая наделила бы их чувством осязания. Данные о прикосновениях можно было бы использовать для создания «реалистичных виртуальных объектов и физических взаимодействий в метавселенной», писал Марк Цукерберг в Facebook.
ITC.ua
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