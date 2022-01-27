Samsung создала сканер отпечатков пальцев для платёжных карт

Компания Samsung разработала новое решение для повышения уровня защиты банковских карт. Южнокорейский гигант электроники анонсировал универсальный чип S3B512C, предназначенный для биометрических платёжных карт.





Особенностью чипа Samsung S3B512C является высокий уровень интеграции компонентов. Это первое на рынке решение, в котором объединены сканер отпечатков пальцев, модуль Secure Element (элемент безопасности) и модуль Secure Processor (процессор безопасности). Сканер отпечатков пальцев используется для считывания биометрических данных, защищенный от несанкционированного доступа Secure Element хранит и аутентифицирует зашифрованные данные, а Secure Processor анализирует и обрабатывает биометрические данные.









Новый чип использует запатентованный алгоритм аутентификации по отпечатку пальца для анализа уникальных характеристик отпечатка пальца пользователя. Чип также имеет технологию защиты от спуфинга, которая не позволяет мошенникам обмануть систему безопасности с помощью искусственных отпечатков пальцев и других незаконных методов.





Samsung заявляет, что её новый чип S3B512C работает в соответствии со спецификациями MasterCard Biometric Evaluation Plan Summary (BEPS) и сертифицирован EMVCo и Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+.





Samsung приводит ряд преимуществ нового решения. Так для подтверждения расчётов картой с чипом S3B512C не потребуется вводить PIN-код. Кроме того, существенно снижается риск утраты средств при потере или краже карты, так как операции не удастся проводить без биометрической идентификации владельца карты.





Samsung заявляет, что ее новый чип в первую очередь предназначен для платёжных карт. Но его также можно использовать и в других картах, требующих защищённой аутентификации, таких как служебные карты доступа или студенческие карты.