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IT-Индустрия
ИТ-Новости
3 февраля 22, 09:41
SpaceX запустила секретный спутник-шпион разведки США
SpaceX
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Информация о деятельности и оборудовании спутника засекречена. По просьбе разведуправления компания SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления, сообщает специализированный портал Space.

Какие задачи будет выполнять спутник-шпион на орбите, не уточняется: информация о его деятельности и оборудовании засекречена.

Старт производится с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Отмечается, что по просьбе разведуправления компания SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в заранее определенной зоне.

Сегодняшний запуск стал пятым для SpaceX в 2022 году и 143 в общей сложности.

NROL-87 – первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью 316 млн долларов, подписанного в 2020 году.

Напомним, накануне SpaceX запустила на орбиту итальянский спутник второго поколения CSG-2 программы Cosmo-SkyMed. Это был четвертый запуск компании с начала января.

До этого на орбиту была выведена партия из 49 спутников Starlink.
Korrespondent
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