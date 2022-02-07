В Google создали нейросеть "убийцу программистов"

Компания DeepMind, принадлежащая Alphabet (владелец интернет-гиганта Google), создала систему искусственного интеллекта AlphaCode, которая способна сама писать компьютерные программы, ориентируясь на предложенное пользователем описание задачи. Об этом сообщает The Verge.

Нейросеть AlphaCode находится на ранней стадии развития, но по своим навыкам уже обходит начинающих программистов. Ее создатели уверены, что в будущем их детище позволит полностью автоматизировать процесс написания кода и обходиться без людей-программистов.

Возможности AlphaCode проверялись на платформе Codeforces, на которой выкладываются задачи и тесты для кодеров. Нейросеть выполнила 10 тестов и попала в 54% лучших участников. При этом система писала новый код с нуля, а не использовала готовые шаблоны.

Над нейросетями, которые могли бы писать код с нуля, сейчас работают многие крупные IT-компании. Основные проблемы таких систем - ошибки в коде, которые бывает трудно найти, а также использование материалов, защищенных авторским правом.

Ранее сообщалось о том, что американская корпорация Meta (владелец Facebook и Instagram) создала новый суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC), который должен будет помочь в развитии машинного обучения и создании метавселенной.