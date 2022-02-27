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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 февраля 22, 21:37
Twitter підтримала Україну в боротьбі з окупантами
Twitter
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Це проявляється відразу в декількох напрямках.
Сервіс мікроблогів Twitter підтримала Україну в боротьбі з окупантами. Це проявляється відразу в декількох напрямках.

По-перше, сервіс запусти збір коштів для України серед своїх робітників. Як зазначається в дописі TwitterSafety, працівники компанії можуть зробити благодійні внески на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, що потребують притулку та безпеки. Надалі сама компанія подвоїть суму внесків та перерахує кошти в партнерську організацію.

По-друге, Twitter заблокував росіянам можливість створювати нові облікові записи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також він висловив сподівання, що Facebook та Instagram також приєднаються до цієї ініціативи.
ITC.ua
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