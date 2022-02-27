Сервіс мікроблогів Twitter підтримала Україну в боротьбі з окупантами. Це проявляється відразу в декількох напрямках.





По-перше, сервіс запусти збір коштів для України серед своїх робітників. Як зазначається в дописі TwitterSafety , працівники компанії можуть зробити благодійні внески на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, що потребують притулку та безпеки. Надалі сама компанія подвоїть суму внесків та перерахує кошти в партнерську організацію.





По-друге, Twitter заблокував росіянам можливість створювати нові облікові записи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також він висловив сподівання, що Facebook та Instagram також приєднаються до цієї ініціативи.