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IT-Индустрия
ИТ-Новости
9 марта 22, 11:12
Дмитрий Дубилет обратился к Google и Meta
Дмитрий Дубилет
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Дубилет попросил Google, Meta и другие рекламные площадки о бесплатном показе баннеров веб-страницы по сбору пожертвований для Украины
Сооснователь Fintech Band (monobank) и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет обратился к Google, Meta (экс-Facebook) и другим большим рекламным площадкам мира, мировым СМИ с просьбой помочь показом бесплатной рекламы кампании по сбору средств на гуманитарные нужды Украины.
 
«У меня большая просьба к Google, Meta и другим большим рекламным площадкам мира, а также к мировым СМИ. Мы не просим помочь нам финансово, но просим выделить под нашу социальную кампанию бесплатные рекламные ресурсы (показы баннеров). Поверьте, это будет очень эффективная помощь с вашей стороны, поскольку этими кампаниями занимаются профессионально, а не по принципу «берем то, что бесплатно». По вопросам помощи для этой кампании обращайтесь, пожалуйста, на специальный емейл: helpua.donations@gmail.com«, — отметил Дубилет.

По его словам, как только началось вторжение рф в Украину, были запущены системные рекламные кампании по сбору средств на гуманитарные нужды.

«Вместе с НБУ мы создали специальную веб-страницу, где любой может пожертвовать деньги картой или банковским переводом. Адрес страницы: helpua.bank.gov.ua. Также на всякий случай мы договорились с друзьями из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о создании дублирующей страницы на их домене: helpua.nazk.gov.ua (домены в зоне .gov нам в первую очередь нужны для доверия). Страница на пяти языках. Целевая аудитория — иностранцы, готовые помочь нам финансово. Все деньги поступают на официальный счет, специально открытый НБУ», — сообщил он.

По словам Дубилета, его команда вместе с Promodo и Fedoriv запустила рекламу диджитал-кампании на эту страницу. Финансирование происходит за счет личных средств.
ITC.ua
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