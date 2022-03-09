Дмитрий Дубилет обратился к Google и Meta

«У меня большая просьба к Google, Meta и другим большим рекламным площадкам мира, а также к мировым СМИ. Мы не просим помочь нам финансово, но просим выделить под нашу социальную кампанию бесплатные рекламные ресурсы (показы баннеров). Поверьте, это будет очень эффективная помощь с вашей стороны, поскольку этими кампаниями занимаются профессионально, а не по принципу «берем то, что бесплатно». По вопросам помощи для этой кампании обращайтесь, пожалуйста, на специальный емейл: helpua.donations@gmail.com«, — отметил Дубилет.





По его словам, как только началось вторжение рф в Украину, были запущены системные рекламные кампании по сбору средств на гуманитарные нужды.





«Вместе с НБУ мы создали специальную веб-страницу, где любой может пожертвовать деньги картой или банковским переводом. Адрес страницы: helpua.bank.gov.ua. Также на всякий случай мы договорились с друзьями из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о создании дублирующей страницы на их домене: helpua.nazk.gov.ua (домены в зоне .gov нам в первую очередь нужны для доверия). Страница на пяти языках. Целевая аудитория — иностранцы, готовые помочь нам финансово. Все деньги поступают на официальный счет, специально открытый НБУ», — сообщил он.





По словам Дубилета, его команда вместе с Promodo и Fedoriv запустила рекламу диджитал-кампании на эту страницу. Финансирование происходит за счет личных средств.



