В приложении «Дія» появилось украинское радиовещание

На прошлой неделе в приложении «Дія» появилась услуга украинского онлайн-телевидения «Дія TV», которую Минцифра запустила совместно с Megogo, а сейчас разработчики добавили еще и «Дія.Радіо» — на случай, даже если в городе обычные радиостанции не работают.





Услуга предоставляется абсолютно бесплатно и в режиме онлайн позволяет следить за событиями в Украине. На « Дія.Радіо » трансляция будет доступна 24/7, чтобы оперативно узнавать последние новости из проверенных источников информации.









Как пользоваться «Дія.Радіо»?





- Запустить приложение «Дія» та перейти к разделу «Послуги»

- Выбрать «Дія.Радіо»





Партнером по проекту выступает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.