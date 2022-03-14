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13 марта 22, 23:33
В приложении «Дія» появилось украинское радиовещание
На прошлой неделе в приложении «Дія» появилась услуга украинского онлайн-телевидения «Дія TV», которую Минцифра запустила совместно с Megogo, а сейчас разработчики добавили еще и «Дія.Радіо» — на случай, даже если в городе обычные радиостанции не работают.
Услуга предоставляется абсолютно бесплатно и в режиме онлайн позволяет следить за событиями в Украине. На «Дія.Радіо» трансляция будет доступна 24/7, чтобы оперативно узнавать последние новости из проверенных источников информации.
Как пользоваться «Дія.Радіо»?
- Запустить приложение «Дія» та перейти к разделу «Послуги»
- Выбрать «Дія.Радіо»
Партнером по проекту выступает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.