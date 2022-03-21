Meta оспаривает в суде запрет Facebook на территории России

Ранее Генпрокуратура рф требовала от суда признать Meta «экстремистской организацией» и остановить ее деятельность в России.





Представители Meta попросили у суда время на подготовку к защите и поставили под сомнение полномочия судей выносить запрет на деятельность соцсети в россии.





На прошлой неделе Meta ужесточила модерацию контента для Украины, хотя ранее представитель Facebook Энди Стоун заявлял, что временно разрешаются публикации с призывом к смерти Путина и Лукашенко.