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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 марта 22, 14:51
Meta оспаривает в суде запрет Facebook на территории России
Meta
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Компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, 21 марта обратилась в российский суд с ходатайством прекратить дело об экстремизме.
Ранее Генпрокуратура рф требовала от суда признать Meta «экстремистской организацией» и остановить ее деятельность в России.

Представители Meta попросили у суда время на подготовку к защите и поставили под сомнение полномочия судей выносить запрет на деятельность соцсети в россии.

На прошлой неделе Meta ужесточила модерацию контента для Украины, хотя ранее представитель Facebook Энди Стоун заявлял, что временно разрешаются публикации с призывом к смерти Путина и Лукашенко.
ITC.ua
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