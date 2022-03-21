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21 марта 22, 14:51
Meta оспаривает в суде запрет Facebook на территории России
Ранее Генпрокуратура рф требовала от суда признать Meta «экстремистской организацией» и остановить ее деятельность в России.
Представители Meta попросили у суда время на подготовку к защите и поставили под сомнение полномочия судей выносить запрет на деятельность соцсети в россии.
На прошлой неделе Meta ужесточила модерацию контента для Украины, хотя ранее представитель Facebook Энди Стоун заявлял, что временно разрешаются публикации с призывом к смерти Путина и Лукашенко.