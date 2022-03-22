топ-15 стран, куда выехали его абоненты во время войны

Топ-15 стран по количеству украинцев, вынужденных искать в них временную защиту во время войны, выглядит следующим образом:





Польша (27,7%)

Чехия (11,5%)

Венгрия (7,31%)

Германия (6,44%)

Румыния (5,9%)

Молдова (5,9%)

Словакия (3,2%)

Италия (2,5%)

Турция (2,1%)

Египет (1,8%)

Франция (1,7%)

Испания (1,6%)

Австрия (1%)

ОАЭ (1%)

Нидерланды (0,9%)





19,45% украинцев (то есть каждый пятый) уехали в другие страны, каждая из которых по отдельности не набирает больше 1%.





Рейтинг составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших за границу в первые недели войны. Анализ осуществлялся с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика.





Напомним, что Vodafone Украина предоставляет бесплатные минуты и гигабайты в роуминге в 15 странах. Бесплатное подключение услуги «Доступный роуминг» возможно в Польше, Молдове, Венгрии, Румынии, Германии, Чехии, Италии, Ирландии, Нидерландах, Португалии, Испании, Турции, Великобритании, Греции и Словакии.









Подключив услугу «Доступный роуминг», клиенты в этих странах получат бесплатно от Vodafone 400 МБ мобильного интернета и 60 минут на 30 дней для входящих или исходящих звонков в Украину и на номера страны, где они находятся. Первое подключение услуги – бесплатное. Стоимость последующих подключений – 100 грн на 30 дней. Подключение «Доступный роуминг» можно легко через приложение My Vodafone.





Кроме того, после использования объема услуги «Доступный роуминг», или если не были подключены другие специальные услуги, Vodafone предоставляет своим клиентам в роуминге ежедневно 100 бесплатных МБ для безлимитного пользования месседжингом в Viber, WhatsApp и Skype.





Таким образом клиенты могут использовать бесплатно до 3 ГБ Интернета в месяц в 15 странах и безлимитно обмениваться текстовыми сообщениями и картинками в Viber, WhatsApp и Skype.