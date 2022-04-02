Минцифра планирует после Победы построить станцию Starlink

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.





Данные тестов Ookla (разработчик ПО Speedtest для измерения пропускной скорости интернет-соединения) свидетельствуют, что качество спутникового интернета Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Это связано с тем, что на территории Украины отсутствует собственная наземная станция Starlink. Ближайшие станции — в Польше, Литве и Турции.





«После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев‎», - Минцифра





Судя по риторике, у Минцифры уже есть какие-то договоренности со SpaceX. В то же время, в команде Илона Маска пока не делали никаких официальных заявлений по поводу строительства в Украине наземной станции Starlink.





Накануне украинские регуляторы нормировали использование Starlink мобильными операторами. И, как мы рассказывали в утренней новости, украинский оператор Vodafone первым использовал Starlink для восстановления связи в Романовке и Ирпене.





В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратился в Твиттере к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой. Водночас президент SpaceX Гвин Шотвелл расказала, что на тот момент команда уже сотрудничала с правительством и была близка к получению лицензии для предоставления услуг в Украине. С тех пор в Украину поступило по меньшей мере четыре партии оборудования Starlink, причем это терминалы второго поколения. Терминалы спутникового интернета Starlink, которые уже работают по всей Украине, обеспечивают скорость на прием около 150 Мбит/с. В настоящее время Starlink по всей Украине используют ВСУ и медицинские учреждения, органы местного самоуправления, а также «Укрзалізниця», «Ланет» и «ПриватБанк».





На недавней конференции Satellite2022 президент SpaceX расказала, что в Украину отправлены «тысячи» комплектов Starlink. По ее словам, львиная доля финансирования поступила от частных лиц, а также помогли Франция и Польша. Ранее премьер-министр Денис Шмигаль в своем Твиттере упоминал, что Украина рассчитывает получить до «5 тыс. единиц».





Остается вспомнить, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал возможные космические проекты после окончания войны.





В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.