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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 апреля 22, 12:18
Google добавляет в Chrome Руководство по конфиденциальности
Chrome
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Компания Google добавляет новую «пошаговую инструкцию» по настройкам конфиденциальности и безопасности в Chrome, чтобы пользователи могли разобраться во множестве доступных элементов управления.
Новое руководство будет включать отдельные страницы о некоторых настройках. При этом каждая такая страница получит подробное описание того, что происходит, когда конкретная функция активирована. Также планируется опубликовать примечания о «фактах, которые следует учитывать». Речь идёт, например, о том, что активация синхронизации истории означает, что URL-адреса, которые пользователь посещает, будут сохранены в его учётной записи Google.

Google добавляет в Chrome Руководство по конфиденциальности с подробным описанием функций

Руководство по конфиденциальности «начнёт постепенно разворачиваться» для всех пользователей настольной версии Chrome 100 «в ближайшие недели». Чтобы получить доступ к руководству, нужно кликнуть по значку меню (в виде трёх точек) в правом верхнем углу браузера, выбрать «Настройки» и перейти на вкладку «Конфиденциальность и безопасность». Со временем там должно появиться Руководство по конфиденциальности.

Кстати, браузер Chrome появился в 2008 году и за минувшие годы прошёл путь до 100-й версии. Изначально он позиционировался как быстрый в работе браузер, а со временем получал всё новые функции и возможности.
ITC.ua
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