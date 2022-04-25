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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 апреля 22, 12:49
Видео столкновение Tesla без водителя с частным самолетом
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На Reddit опубликовали видео с электромобилем Tesla без водителя, который врезается в частный самолет стоимостью $3,5 млн.
Автор ролика рассказал, что инцидент произошел из-за неправильно сработавшей функции автоматической парковки Smart Summon.

ДТП с участием самолета произошло на мероприятии авиапроизводителя Cirrus, на Фелтс-Филд в Спокане, штат Вашингтон. Видео было снято на телефон с камеры наблюдения, где можно увидеть, как медленно подъезжает к самолету Cirrus Vision Jet, врезается в него и толкает по асфальту.


Как выяснилось, на авто использовали функцию «Smart Summon», которая позволяет Tesla покидать парковочное место и подъезжать к владельцу. При помощи приложения на смартфоне можно вызвать авто с максимального расстояния 60 метров в пределах прямой видимости.

Функция Smart Summon была показана в 2019 году, и владельцы Tesla сразу начали жаловаться на аварии. Один из них написал о «повреждении переднего бампера», а другой заявил, что его Model 3 «врезалась в стену гаража». Эксперты Consumer Reports назвали Smart Summon «глючной».



Tesla предупреждает владельцев электромобилей, что Smart Summon не является полностью автономной функцией, поэтому следует быть предельно осторожными.
ITC.ua
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