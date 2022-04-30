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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 апреля 22, 13:13
Илон Маск пожертвовал Украине солнечные панели, аккумуляторы
солнечные панели
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Как выяснилось, Илон Маск передал Украине не только терминалы спутникового интернета Starlink, но и солнечные панели и аккумуляторы Tesla Powerwall.
Как выяснилось, Илон Маск передал Украине не только терминалы спутникового интернета Starlink, но и солнечные панели и аккумуляторы Tesla Powerwall. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и прикрепил к сообщению в Telegram фотоотчет.

Сколько именно фотогальванических панелей Илон Маск, кроме Starlink, пожертвовал Украине солнечные панели и аккумуляторы Tesla Powerwall — их передали амбулаториям в Бородянке и Ирпене и аккумуляторов Powerwall Илон Маск, кроме Starlink, пожертвовал Украине солнечные панели и аккумуляторы Tesla Powerwall — их передали амбулаториям в Бородянке и Ирпене для сохранения этой самой электроэнергии в Украину не уточняется. Однако сообщается, что часть оборудования уже получила две амбулатории в Бородянке и Ирпене.

Солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall будут обеспечивать резервное питание при отключениях электричества и помогут восстановить инфраструктуру областей, наиболее пострадавших от российской оккупации.

В прошлом квартале общие поставки домашних аккумуляторов Powerwall и промышленных Powerpack увеличились на 90% и достигли 846 МВт·ч, главным образом благодаря высокому спросу на промышленные хранилища энергии Megapack. 

В настоящее время Tesla занимается наращиванием мощности линии Megapack до плановых 40 ГВт·ч, чтобы удовлетворить высокий спрос на эти системы. Недавно компания построила в Неваде гигантское хранилище энергии Megapack на 360 МВт·ч, которое обеспечит энергией 60 тыс. домов в США. По плану Илона Маска, когда-нибудь в будущем Tesla Energy должна за выручкой догнать Tesla Automotive.
ITC.ua
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