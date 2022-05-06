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5 мая 22, 16:23
Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 – из любой точки мира можно сделать пожертвование на ВСУ и другую помощь

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским, а также на восстановление украинских городов.

Первая составляющая глобальной инициативы – онлайн-платформа для сбора средств, а вскоре, как анонсировал президент, будут и другие проекты и программы.

"Сделать донейт можно в один клик из любой страны мира. Присоединяйтесь к U24! Расскажите об инициативе друзьям", – призвал Зеленский.

В видеообращении президент сообщил, что все пожертвования будут переведены на счета Нацбанка и закреплены за соответствующими министерствами. Отчеты о сборе средств будут обновляться каждые 24 часа.

"Сегодня Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всего демократического мира. Мы никогда не забудем вашего вклада в победу Украины, в победу свободы", – сказал Зеленский.

Сделать донейт можно здесь. Среди вариантов пожертвований - оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.
liga.net
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