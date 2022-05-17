ASUS выпустила игровые ноутбуки

Компания ASUS сообщила о выходе обновлённых моделей игровых ноутбуков в линейках ROG Strix и ROG Flow. Дополнительно компания подготовила аксессуары ROG Slash и игру-паркур, являющуюся частью платформы ROG Citadel XV.





Новый ноутбук ROG Strix SCAR 17 Special Edition позиционируется в качестве высокопроизводительного решения с качественным охлаждением. Специальная испарительная камера в сочетании с жидким металлом Conductonaut Extreme позволяет эффективно охлаждать процессор с TDP 65 Вт и видеокарту с TGP 175 Вт (с Dynamic Boost). Ноутбук ROG Strix SCAR 17 Special Edition оснащён 17,3-дюймовым дисплеем со следующими параметрами:





- Full HD (1920×1080), 360 Гц, 100% sRGB, панель класса IPS с Adaptive Sync и Dolby Vision;

- QHD (2560×1440), 240 Гц, 100% DCI-P3, панель класса IPS с Adaptive-Sync и Dolby Vision.





Конфигурация содержит процессор Intel Core i9-12950HX, до 64 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц, SSD PCIe 4.0 ёмкостью до 4 ТБ (с поддержкой массива RAID 0) и видеокарту для NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков с 16 ГБ памяти GDDR6. Устройство также имеет 4 динамика, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два разъёма USB 3.2 Gen 1 Type-A, один разъём USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery, один разъём USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4. Вес ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition с батареей ёмкостью 90 Втч составляет 3 кг.









ASUS ROG Flow X16 – это тонкий и лёгкий 16-дюймовый (16:10) ноутбук-трансоформер. Он доступен со следующими сенсорными дисплеями:





- минисветодиодная подсветка, QHD (2560×1600), 165 Гц, 100% DCI-P3, 1100 кд/м2, контрастность 100000:1, локальное затемнение в 512 зонах, Adaptive Sync, сертификация Pantone Validated и Dolby Vision;

- IPS, QHD (2560×1600), 165 Гц, 100% DCI-P3, 500 кд/м2, Adaptive-Sync, сертификация Pantone Validated и Dolby Vision.





ROG Flow X16 выполнен на основе процессора AMD Ryzen 9 6900HS и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков, устройство поддерживает подключение внешних видеокарт семейства XG Mobile. Система включает в себя до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц, SSD PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТБ, модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Пользователям доступны аккумулятор ёмкостью 90 Вт/ч, интерфейс XG Mobile (в т.ч. USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и USB Power Delivery), один разъём USB 3.2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery, два разъема USB 3.2 Gen 2 Type-A и слот MicroSD. В этом случае вес составляет 2-2,1 кг.









Игровые ноутбуки дополняют аксессуары ROG Slash – разнообразные варианты сумок и аксессуаров одежды, разработанные с учётом геймерской культуры и стиля киберпанк. Благодаря регулируемым ремешкам, нескольким отделениям и водоотталкивающим материалам, новые сумки ROG Slash Crossbody Bag, Hip Bag и Protective Laptop Bag, а также рюкзак ROG Slash Backpack защитят в пути важные вещи. Также доступны кепки Cobra Buckle Cap и Bucket Hat.





ASUS выпустила игровые ноутбуки ROG Strix SCAR 17 Special Edition и ROG Flow X16, аксессуары ROG Slash и игру SCAR Runner





Еще ASUS сообщила об игре SCAR Runner (расширение игры ROG Citadel XV). Это игра-паркур от первого лица, повествующего историю персонажа, соревнующегося со временем, чтобы восстановить важную информацию. Эта игра также связана с дизайном ROG Strix SCAR 17 Special Edition, ведь подсказки для её прохождения скрыты в самом ноутбуке. Запуск SCAR Runner сопровождает кампания по розыгрышу призов на сумму свыше $20 тыс., среди которых ноутбук Strix SCAR 17 SE и аксессуары ROG Slash.