Рейтинг наиболее популярных приложений для работы и обучения

Начиная с апреля текущего года мобильный оператор Киевстар временно отменил тарификацию мобильного интернета в самых популярных приложениях для видеозвонков, чтобы сделать работу и обучение онлайн более комфортными. Компания проанализировала как абоненты пользовались этими и другими сервисами и составила рейтинг самых популярных.





Первое место в рейтинге занимает Google Meet, которым ежемесячно на своих смартфонах пользуются более 1,6 млн абонентов Киевстар. На втором месте с символическим отставанием – Zoom, которым пользуются около 1,6 млн украинцев. На третьем, уже со значительно большей разницей, Microsoft Teams, где около 600 тыс. пользователей ежемесячно. Больше времени в среднем в течение дня клиенты Киевстар проводят у Microsoft Teams – 32 минуты, чуть меньше Zoom – 21 минуту.





Отдельно были проанализированы приложения, используемые для обучения. Онлайн-библиотеку Wikipedia посещают 4,3 млн абонентов ежемесячно, Google Classroom – 760 тыс., а приложение для изучения языков Duolingo – 230 тыс. Также материалами Всеукраинской школы онлайн и Prometheus ежемесячно пользуются до 200 тыс. клиентов Киевстар. А больше времени в среднем за день они проводят по изучению иностранных языков в Duolingo – 15 минут.





Напомним, что все указанные сервисы доступны без тарификации мобильного интернета для абонентов подписки и контракта во всех тарифных планах благодаря услуге «Знания без границ». Благодаря ей, пользователи Киевстар могут работать, учиться, осваивать новые языки и профессии без дополнительных затрат на мобильный интернет.