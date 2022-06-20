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ИТ-Новости
20 июня 22, 16:34
Илона Маска обвинили в создании пирамиды с Dogecoin
Илон Маск
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На прошлой неделе в окружной суд Нью-Йорка был подан коллективный иск против самого богатого человека в мире Илона Маска и его компаний SpaceX и Tesla.
На прошлой неделе в окружной суд Нью-Йорка был подан коллективный иск против самого богатого человека в мире Илона Маска и его компаний SpaceX и Tesla. Причиной тому стало обвинение Маска в создании финансовой пирамиды Понци с использованием криптовалюты Dogecoin. В иске от Маска требуют возместить общий денежный ущерб в размере $258 млрд. Дополнительно суду было предложено признать торговлю DOGE азартной игрой в США.

Однако иск не нашел отклика в криптосообществе, поскольку предприниматели начали высмеивать этот шаг. Маск также не намерен отказываться от своих планов, заявив в Twitter, что и далее будет поддерживать Dogecoin.

Илона Маска обвинили в создании пирамиды с Dogecoin и через суд требуют компенсировать ущерб в сумме $258 млрд

В субботу создатель Dogecoin Билли Маркус, который больше не является частью проекта, поделился своим видением развития Dogecoin, выходя за рамки поднявшейся шумихи. Он порекомендовал разработчикам больше сосредоточиться на полезности и безопасности криптовалюты. Маск согласился с предложением Маркуса, высказав мнение, что Dogecoin должна стать больше похожей на валюту.

Маск также заявил о готовности использовать Dogecoin в качестве оплаты за мерч Tesla и SpaceX, а в будущем, возможно, более широкий ассортимент.
ITC.ua
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