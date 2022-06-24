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24 июня 22, 16:22
SpaceX впервые с помощью Mechazilla подняла Super Heavy
За последние 24 часа произошло два интересных события: одно хорошее, другое — не очень.
Взрыв двигателя Raptor 2 во время стендовых испытаний
Начнем с той, что не очень — 23 июня во время испытаний на вертикальном испытательном стенде на территории полигона SpaceX в Макгрегоре (штат Техас) произошла «быстрая внеплановая разборка» новейшего Raptor 2 — это первый RUD (Rapid Unscheduled Disassembly) двигателя Raptor от 10 мая. Что именно случилось, пока неясно, ведь никакой официальной информации по поводу инцидента не поступало. Возможно, SpaceX снова пытаются найти пределы эксплуатационных возможностей двигателей, ведь уже через 18 минут после взрыва команды провели тест с новым двигателем Raptor на другом стенде. Видео взрыва опубликовал, среди прочих, журналист Майкл Бэйлор.
Mechazilla + Super Heavy
В то же время команда SpaceX на площадке Starbase в Бока-Чика, также в Техасе, впервые с помощью 140-метровой пусковой башни Mechazilla подняла 70-метровый ускоритель Super Heavy в конфигурации с 33 двигателями Raptor 2. Речь о прототипе ускорителя Super Heavy B7 — его с помощью роботизированных манипуляторов подняли и установили на стартовый стол для дальнейших тестов. За процессом можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube канале NASASpaceflight. Здесь — фрагмент видео с подъемом и возможностью увидеть нижнюю часть со всеми 33 двигателями Raptor 2 крупным планом.
А это видео позволяет оценить размеры ускорителя по сравнению с людьми.
Огневые испытания ускорителя могут состояться на следующей неделе — SpaceX предварительно запланировала их на 27-29 июня.
Мехазилла будет использоваться как при сборке ракетной системы на пусковой площадке, так и для возвращения Super Heavy — она будет ловить ускоритель по возвращении. Ранее глава SpaceX Илон Маск проводил аналогию с механическими палочками для еды и сценой из фильма «Малыш-каратист» (1984), где мистер Мияги ловит палочками для риса муху.
Мехазилла будет работать примерно так:
Теоретически Super Heavy в полной конфигурации сможет выдавать тягу до 8250 тс — это более чем вдвое превышает текущего рекордсмена в лице знаменитой ракеты NASA Saturn V.
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С огромным нетерпением ждем первого орбитального полета Starship, предварительно запланированного на июль-август 2022 года. SpaceX надеется в дальнейшем создавать следующие пары корабля и ежемесячного ускорителя.