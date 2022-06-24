SpaceX впервые с помощью Mechazilla подняла Super Heavy

За последние 24 часа произошло два интересных события: одно хорошее, другое — не очень.

Взрыв двигателя Raptor 2 во время стендовых испытаний

Mechazilla + Super Heavy

Огневые испытания ускорителя могут состояться на следующей неделе — SpaceX предварительно запланировала их на 27-29 июня.

Мехазилла будет использоваться как при сборке ракетной системы на пусковой площадке, так и для возвращения Super Heavy — она будет ловить ускоритель по возвращении. Ранее глава SpaceX Илон Маск проводил аналогию с механическими палочками для еды и сценой из фильма «Малыш-каратист» (1984), где мистер Мияги ловит палочками для риса муху.

Мехазилла будет работать примерно так:

Теоретически Super Heavy в полной конфигурации сможет выдавать тягу до 8250 тс — это более чем вдвое превышает текущего рекордсмена в лице знаменитой ракеты NASA Saturn V.





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С огромным нетерпением ждем первого орбитального полета Starship, предварительно запланированного на июль-август 2022 года. SpaceX надеется в дальнейшем создавать следующие пары корабля и ежемесячного ускорителя.



