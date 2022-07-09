Экономим киловатты: ТОП-5 необычных блоков питания для ПК

Но как говорится, нет предела совершенству, производители БП продолжают удивлять интересными ноу-хау, как внешним дизайном, так и внутренней схемотехникой. Мы подобрали пятерку недешевых, но во многом новаторских БП, включая модели со старшим сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Есть среди них даже одна полностью безвентиляторная.









Chieftec Photon













Chieftec Photon — блок питания с полумодульными кабелями (процессорный и материнский фиксированные, остальные съемные) и светящимся вентилятором. Причем на вертушке не экономили: 12 см творение Hong Hua построено на долговечном гидродинамическом подшипнике и умеет синхронизироваться с материнской платой посредством 5-вольтового коннектора. Официально заявлена совместимость с ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic и ASRock Polychrome, но скорее всего будет работать и с Biostar Vivid.





Схемотехника же блока питания сравнительно простая: платформа Sirfa (в других моделях Chieftec обычно применяется CWT) с олдскульной групповой стабилизацией, которая обеспечивает коэффициент полезного действия 85%. Более высокий КПД групповая стабилизация уже не способна выдать. Высоковольтный конденсатор — тайваньский Teapo на 85 градусов Цельсия. Причем в целях снижения себестоимости официальную сертификацию 80 PLUS продукт не проходил. Но КПД 85% примерно соответствует сертификату Bronze.





Плюсы: Вентилятор с синхронизируемой RGB подсветкой, полумодульные кабели.

Минусы: Нет официального сертификата 80 PLUS.









FSP Hydro G Pro













FSP Hydro G Pro — полностью модульный БП с плоскими проводами-лапшой, коэффициентом полезного действия 90% официально подтвержденным сертификатом 80 PLUS Gold, и что особенно интересно, влагозащитным конформным покрытием печатной платы и электронных компонентов. Это позволяет БП работать даже в условиях повышенной влажности воздуха до 95%. Например, на промышленном производстве или просто в морском климате.





Основывается на схемотехнике собственной разработки и производства FSP. Компания FSP в принципе является одним из крупнейших OEM-производителей электронной начинки БП для других брендов, например be quiet! и Gigabyte. Платформа уже на прогрессивной раздельной стабилизации DC-DC, с мощной цельной линией Single Rail +12 В. Высоковольтный конденсатор японский Hitachi на 105°C, а вентилятор Protechnic Electric на FDB-подшипнике. Выделенная кнопка на корпусе позволяет переключиться в полупассивный режим охлаждения.





Плюсы : Влагозащитное конформное покрытие, полупассивное охлаждение.

Минусы: Цена приближается к БП с сертификатом Platinum.





Fractal Design Ion+ 2 Platinum

















Fractal Design Ion+ 2 Platinum — полностью модульный и наполовину пассивный блок питания с сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Platinum (КПД до 94%). Имеет два 4+4-пиновых коннектора, что позволяет подключить Workstation материнскую плату с двумя процессорами. Кабели сделаны очень мягкими и податливыми Ultra Flex, благодаря использованию большого количества тончайших медных жил. Схемотехника разработки High Power, а конденсатор японский Rubycon.





Вентилятор же фирменный Fractal Design Dynamic GP диаметром 14 см и с гидродинамическим подшипником на 100 тысяч часов безотказной работы. Да еще и благодаря технологии Zero RPM вентилятор не вращается при низкой нагрузке на БП (в жаркое время года можно активировать постоянный легкий обдув). Учитывая все это, на Ion+ 2 Platinum дается 10-летняя гарантия. В длину получился БП довольно компактным — всего 15 см, уже с учетом выпирающих коннекторов модульных кабелей.









Плюсы: Мягкие кабели Ultra Flex, тихий вентилятор диаметром 14 см.

Минусы: Переплата, если вы не собираете двухпроцессорный ПК.





Seasonic PRIME Fanless













Seasonic PRIME Fanless TX — серия БП с полностью пассивным охлаждением мощностью до 700 Вт. Вентилятора внутри вообще нет, что четко видно сквозь обильную перфорацию. Как, впрочем, нет и крупных пассивных радиаторов — лишь небольшие алюминиевые пластины, как в обычном источнике питания. Все благодаря максимальному на сегодняшний день сертификату энергоэффективности 80 PLUS Titanium, что означает КПД 96%. Для сравнения, бронзовый БП на 700 Вт выделяет 105 Вт побочного тепла, тогда как титановый — лишь 28 Вт.





Схемотехника в PRIME Fanless TX собственной разработки и производства Seasonic. Да и целом компания Seasonic вот уже несколько десятилетий является главным инноватором на рынке БП. Именно она в свое время первой сделала регулируемую скорость вентилятора в БП, активную коррекцию реактивной мощности Active PFC, и первой сертифицировала весь модельный ряд своих БП 80 PLUS. Есть у PRIME Fanless TX еще один почетный сертификат — максимальной тишины Cybenetics A++.





Плюсы: Вообще нет вентилятора, сертификаты 80+ Titanium и Cybenetics A++.

Минусы: Ощутимо дороже моделей с полупассивным охлаждением.





be quiet! Dark Power Pro 12













be quiet! Dark Power Pro 12 — серия немецких блоков питания мощностью до 1.5 кВт. Длина составляет увеличенные 20 см, это без учета коннекторов модульных кабелей, что стоит учитывать при выборе корпуса для сборки ПК. Корпус же БП сделан не из стали, а из алюминия. Вместо типичной воздухозаборной решетки с широкими щелями используется мелкодисперсный пылевой фильтр. Вентилятор представлен фирменным be quiet! Silent Wings на гидроподшипники, с безрамочным дизайном и аэродинамическими канавками на лопастях.





Но все самое интересно у Dark Power Pro 12, конечно же, «под капотом». Это полумостовая схемотехника с цифровым регулированием напряжения LLC. Аналогичная технология Load-line Calibration используется, например, в материнских платах для оптимизации напряжения на процессорных ядрах. К тому же, предусмотрен переключатель Overclocking Key для объединения шести 12-вольтовых подлиний в одну цельную сверхмощную линии, чтобы запитать экстремально разогнанный процессор или видеокарту.





Плюсы: Цифровая стабилизация напряжения LLC, переключатель Overclocking Key.