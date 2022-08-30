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29 августа 22, 23:46
Telegram удалил 70% всех юзернеймов
Telegram
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Официальный Telegram-канал Павла Дурова сообщил о масштабном шаге в борьбе со сквоттингом имен пользователей.
Официальный Telegram-канал Павла Дурова сообщил о масштабном шаге в борьбе со сквоттингом имен пользователей. Множество юзернеймов, занятых ранее киберсквоттерами из Ирана будут удалены и вскоре вернутся в общественное пользование. Наиболее дорогие из них будут разыграны на аукционе.

Впредь выдача имен будет иметь географическое ограничение по количеству. Оригинальное сообщение гласит:

«До недавнего времени 70% всех юзернеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберскваттерами из Ирана. Это создало кладбище мертвых имен пользователей, которые загромождали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбирать подходящие общедоступные адреса для своих учетных записей, групп и каналов.

Пользователи, которые хотели получить эти имена, часто не получали ответа или оказывались обманутыми.

К счастью, эта ситуация начала меняться. В середине августа мы удалили все публичные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пусты или неактивны в течение последнего года. Мы будем постепенно возвращать 99% этих адресов в общественное пользование, на этот раз с алгоритмическими и географическими ограничениями, чтобы больше пользователей, а не только избранные, могли извлечь выгоду.

Что касается самых дорогих коротких имен пользователей, то наиболее эффективным и справедливым способом их распределения, по-видимому, является аукцион, про который я уже писал. Таким образом, те, кто получит эти привлекательные ссылки, будут мотивированы приносить пользу нашему сообществу благодаря оригинальному контенту, размещенному на узнаваемых адресах

Я не сомневаюсь, что те, кто копил имена Telegram, разочарованы, но это изменение пойдет на пользу подавляющему большинству наших пользователей. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как миллионы отличных адресов Telegram будут возрождены и наконец начнут служить нашему сообществу»

Павел Дуров,

основатель Telegram

Как ни странно, как раз на прошлой неделе Дуров анонсировал запуск аукционов по продаже Telegram-никнеймов на основе блокчейна TON.
ITC.ua
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