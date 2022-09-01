Крупное обновление «‎Дия» — главные документы латиницей, пенсионное, возобновление услуг шеринга авто и уведомлений о штрафах за нарушение ПДД





В общей сложности презентовали четыре новых электронных документа и две услуги, которые проходят бета-тест в течение последнего месяца.





Какие новые документы и услуги в приложении «Дия» уже доступны украинцам





- пенсионные удостоверения

- виды на постоянное и временное проживание

- загранпаспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС на английском языке

- шеринг авто

- уведомление о штрафах от патрульной полиции





Чтобы все они появились, приложение нужно обновить до текущей версии (3.0.51.954). Накануне приложение «Дия» преодолело очередной весомый рубеж — по состоянию на 23 августа в приложении насчитывалось 18 млн активных пользователей. Со временем разработчики обещают возобновить уплату штрафов за фото и видеофиксацию.









«Дия» — украинский электронный сервис государственных услуг. Для пользователей доступны портал и приложение «Дия». На портале можно получить онлайн 70+ государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении доступ к 16 цифровым документам и 25 услугам.

