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31 августа 22, 22:38
Крупное обновление «‎Дия»
ДИЯ
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31 августа Минцифры довольно внезапно провело краткую онлайн-презентацию, посвященную запуску новых документов и услуг в приложение «‎Дия».
Крупное обновление «‎Дия» — главные документы латиницей, пенсионное, возобновление услуг шеринга авто и уведомлений о штрафах за нарушение ПДД

В общей сложности презентовали четыре новых электронных документа и две услуги, которые проходят бета-тест в течение последнего месяца.

Какие новые документы и услуги в приложении «Дия» уже доступны украинцам

- пенсионные удостоверения
- виды на постоянное и временное проживание
- загранпаспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС на английском языке
- шеринг авто
- уведомление о штрафах от патрульной полиции

Чтобы все они появились, приложение нужно обновить до текущей версии (3.0.51.954). Накануне приложение «Дия» преодолело очередной весомый рубеж — по состоянию на 23 августа в приложении насчитывалось 18 млн активных пользователей. Со временем разработчики обещают возобновить уплату штрафов за фото и видеофиксацию.


«Дия» — украинский электронный сервис государственных услуг. Для пользователей доступны портал и приложение «Дия». На портале можно получить онлайн 70+ государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении доступ к 16 цифровым документам и 25 услугам.
ITC.ua
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