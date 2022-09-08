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ИТ-Новости
7 сентября 22, 22:59
Apple представила iPhone 14 Pro без "челки"
Apple
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Компания Apple на мероприятии Far Out презентовала модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max , которые имеют удлиненный вырез вместо "челки".
 Гендиректор Apple Тим Кук назвал iPhone 14 Pro самыми инновационными устройствами из линейки Pro.

В отверстии разместятся датчики Face ID и фронтальная камера. Apple обновила дизайн уведомлений вверху экрана – новый формат будет называться Dynamic Island и будет обыгрывать удлиненное отверстие для фронтальной камеры и датчиков.



Как iPhone 14 Pro, так и 14 Pro Max будут иметь функцию always-on display – на экране даже в заблокированном режиме отображается информация о событиях в календаре и о погоде.

У моделей Pro есть чип Apple A16 Bionic, 48-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и камера с двухкратным оптическим приближением.

Цена на модель Pro будет начинаться от $999, на Pro Max – от $1099. Предзаказ начнется 9 сентября, продажа – 13 сентября.


Компания Apple представила первые iPhone из новой линейки на мероприятии Far Out. Это базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Они сохранили дизайн 13-й модели с "челкой".


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