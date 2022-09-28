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IT-Индустрия
ИТ-Новости
28 сентября 22, 11:01
Сигналы «Воздушная тревога» теперь доступны в Ajax
Воздушная тревога
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Звук сирены воздушной тревоги стал печальной обыденностью для большинства украинцев.
Однако местами эти уведомления могут быть плохо слышны – на крупных предприятиях, в офисах и других объектах, где находится много людей, например, в школах. А это может представлять опасность. Компания Ajax Systems реализовала решение, благодаря которому уведомления о военных тревогах можно услышать повсюду, где есть система безопасности Ajax.

Благодаря интеграции с приложением «Воздушная тревога» по API сигналы о военных тревогах теперь могут поступать напрямую в системы безопасности Ajax. Напомним, приложение «Воздушная тревога» сообщает пользователям о 5 видах угроз: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая и радиационная угроза.


Решение по интеграции приложения «Воздушная тревога» с системами безопасности Ajax уже доступно жителям всех 24 областей Украины и города Киева. Чтобы активировать уведомления, необходимо обратиться в монтажную или охранную компанию, обслуживающую систему Ajax пользователя. 

В мобильном приложении системы Ajax оповещения будут поступать без уточнения вида опасности.
ITC.ua
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