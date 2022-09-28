Сигналы «Воздушная тревога» теперь доступны в Ajax

Однако местами эти уведомления могут быть плохо слышны – на крупных предприятиях, в офисах и других объектах, где находится много людей, например, в школах. А это может представлять опасность. Компания Ajax Systems реализовала решение, благодаря которому уведомления о военных тревогах можно услышать повсюду, где есть система безопасности Ajax.





Благодаря интеграции с приложением «Воздушная тревога» по API сигналы о военных тревогах теперь могут поступать напрямую в системы безопасности Ajax. Напомним, приложение «Воздушная тревога» сообщает пользователям о 5 видах угроз: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая и радиационная угроза.





Решение по интеграции приложения «Воздушная тревога» с системами безопасности Ajax уже доступно жителям всех 24 областей Украины и города Киева. Чтобы активировать уведомления, необходимо обратиться в монтажную или охранную компанию, обслуживающую систему Ajax пользователя.





В мобильном приложении системы Ajax оповещения будут поступать без уточнения вида опасности.

