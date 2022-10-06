Маск опять написал о войне в Украине

Американский бизнесмен Илон Маск снова высказался о войне России против Украины и заявил, что в некоторых областях на востоке якобы есть "пророссийское большинство". Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в любом "конфликтном регионе нужно поддерживать волю тех, кто там живет". Он отметил, что большая часть Украины "однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют пророссийское большинство и предпочитают Россию".

Далее Маск опубликовал электоральную карту со статистикой голосования на выборах в Верховную Раду в 2012 году, которые проходили до начала войны России против Украины — он заявил, что тогда в южных и восточных областях жители поддерживали пророссийские партии.

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", — написал бизнесмен, не упомянув о том, что настроения в Украине изменились после полномасштабного вторжения РФ, разрушений городов и тысяч убитых оккупантами украинцев.



