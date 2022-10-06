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6 октября 22, 10:18
Маск опять написал о войне в Украине
Маск
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Американский бизнесмен Илон Маск снова написал про Украину и заявил, что в некоторых областях на востоке якобы есть "пророссийское большинство"

Американский бизнесмен Илон Маск снова высказался о войне России против Украины и заявил, что в некоторых областях на востоке якобы есть "пророссийское большинство". Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в любом "конфликтном регионе нужно поддерживать волю тех, кто там живет". Он отметил, что большая часть Украины "однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют пророссийское большинство и предпочитают Россию".

Далее Маск опубликовал электоральную карту со статистикой голосования на выборах в Верховную Раду в 2012 году, которые проходили до начала войны России против Украины — он заявил, что тогда в южных и восточных областях жители поддерживали пророссийские партии. 

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", — написал бизнесмен, не упомянув о том, что настроения в Украине изменились после полномасштабного вторжения РФ, разрушений городов и тысяч убитых оккупантами украинцев. 

3 октября Илон Маск высказал в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.

 Читайте также: Илон Маск предложил Украине отдать Крым РФ

Посты Маска вызвали шквал критики в Украине и мире. Сам Маск уверяет, что все еще поддерживает Украину. 

Президент Владимир Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.
liga.net
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