Егор Бенкендорф возглавит европейский медиа-холдинг

Украинский медиа-менеджер, экс-глава правления телеканала "Интер" Егор Бенкендорф получил предложение по работе в одном из крупнейших медиа-холдингов Европы. Как предположил бизнесмен Омар Арфуш, с этим может быть и связан уход Бенкендорфа с "Интера".

"Я еще в начале лета узнал, что у него было предложение о работе от одной из крупных европейских медиа-компаний, которая развивается и меняет свое руководство. Они ему предложили хороший контракт, и он оставил за собой право подумать до сентября. Это европейская медиа-компания, она работает по всей Европе, и он с ними вел переговоры в Париже", – сообщил Арфуш в комментарии изданию "Страна".





Сам Бенкендорф заявил, что после ухода с "Интера" намерен сосредоточиться над развитием новых проектов. В частности, в сфере производства фильмов

"Решение взять творческий отпуск возникло не спонтанно – я отдал телеканалу 16 лет своей жизни, и за это время накопилось множество проектов, которые годами ждут своей реализации и на которые у меня никогда не оставалось времени", – написал Бенкендорф на своей странице в Facebook.





Как сообщал Корреспондент.net, Бенкендорф написал заявление об отставке по собственному желанию с должности главы правления телеканала "Интер" 14 сентября.



