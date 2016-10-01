Ukraine CONNECTED: готов ли наш интернет к интеграции в ЕС

Украина сближается с ЕС. И пытается следовать европейским подходам к развитию экономики и общества. Популисты без особого труда разглагольствуют о европейских ценностях. Но мало кто из них действительно понимает их значение.





Европа отличается от Украины тем, что пытается формировать пошаговую стратегию развития рынков и общественных институтов. Такие документы формирует и публикует Еврокомиссия. В каждой стратегии закладываются промежуточные и итоговые результаты. Точные индикаторы отраслей, которые планируется подтянуть.





Подобная стратегия есть у Еврокомиссии и для интернета. В 2010 году ее экспертов озадачил тот факт, что только 1% европейцев имеет доступ к высокоскоростным оптоволоконным сетям. При этом в Японии показатель доступа составлял 12%, а в Южной Корее — 15%.





ЗАДАЧИ





Чтобы не только догнать лидеров, но и перегнать их, ЕС поставил перед собой довольно амбициозные цели:





1 К 2020 году все жители стран ЕС должны быть подключены к сети на скорости не менее 30 Мбит/сек

2 Хотя бы 50% домохозяйств должны получать интернет со скоростью более 100 Мбит/сек





Такие задачи должны стимулировать инвестиции и подталкивать власти к эффективному использованию радиочастот. Имея доступ к скоростному интернету, все европейцы без исключения смогли бы получать такие услуги как видеоконференции и телевидение высокой четкости.





Несмотря на амбиции, Европа довольно медленно движется к поставленным целям. В 2014 году Евростат зарегистрировал целый множество регионов с высоким процентом жителей, которые вообще никогда не пользовались интернетом. В основном речь идет о юге и востоке ЕС и его соседей. В таких странах как Румыния, Греция, Португалия, Турция, некоторых провинциях Италии более 35% населения два года назад интернета в глаза не видели. В 2016 году, по данным Международного союза электросвязи, доступ в интернет имеют 79% европейцев. Это лучший показатель в мире. В Северной и Южной Америках он составляет 65%. Но за оставшиеся четыре года Е еще явно будет чем заняться: 16% всех ее домохозяйств до сих пор не подключены ко всемирной сети.









ЕВРОПЕЙСКИЕ СКОРОСТИ













В Украине еще нет 4G, но сотовые сети - шустрее польских





Что касается скорости доступа, то тут у ЕС тоже хватает работы — нужно подтягивать задних. Недавняя независимая оценка скорости подключения в странах Европы (на базе данных теста Netindex) демонстрирует: в Греции, Италии и Хорватии скорость закачки пока еще остается очень низкой — около 7-9 Мбит/сек. В то время как во всех остальных странах этот показатель уже превышает 20 Мбит/сек.













Доклад одной из крупнейших в мире сетей по поддержке веб-трафика Akamai за первый квартал 2016 года дает более пессимистическую картину. Только Норвегия и Швеция уже переступили порог средней скорости доступа в 20 Мбит/сек. Большинство же европейских стран находится в группе 10-20 Мбит/сек. К аутсайдерам, помимо упомянутых стран, Akamai причисляет еще и Францию со среднем показателем — 9,9 Мбит/сек.

Как дела с интернетом обстоят в Украине - стране, которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС?

Доклад МСЭ демонстрирует, что наша страна точно не плетется в хвосте по мировым меркам, но на среднеевропейский уровень по проникновению интернета среди населения мы еще не тянем. Украина, вместе с Италией, Турцией, Румынией, Польшей, Беларусью, Грецией попадает в пул европейских стран, где от 26% до 50% населения еще не пользуются интернетом регулярно. На мировой карте в такой же ситуации, как и мы находятся Китай, Бразилия, Мексика.













Есть и более точные местные оценки. Так, согласно данным Factum Group, около 38% населения Украины старше 15-ти лет не пользуются интернетом.





По уровню средней скорости Украина попадает в обширный пул европейских стран с показателем 10-20 Мбит/сек. Наш результат, согласно данным Akamai на конец 2015 года (в более свежих рейтингах нас нет) — 10,2 Мбит/сек. Ровно такая же скорость была тогда у России.













Что касается подключения к сети по мобильному интернету, то после выдачи лицензий 3G в прошлом году наши показатели явно улучшились. Средняя скорость, по состоянию на весну, согласно Akamai, составляет 9,5 Мбит/сек. Максимальная - 38,1 Мбит/сек. Это средний показатель даже по европейским меркам. Наш мобильный интернет оказался быстрее, чем у соседей: у венгров (9,3 Мбит/сек), поляков (8,8 Мбит/сек), турок (6,5 Мбит/сек). Стоит подчеркнуть, что в Украине в отличие от этих стран еще не выдавались 4G лицензии.













НАШ УРОВЕНЬ





Платим, сколько можем платить





Впереди Европы всей Украина идет, если говорить о расценках на интернет-доступ. В первом квартале этого года средний месячный доход с одного абонента составил, согласно данным Expert & Consulting, 80 грн (2,8 ЕВРО). Киевстар сейчас предлагает домашний интернет за 65 грн в месяц, а расценки Укртелекома стартуют с 70-ти грн.





В европейских странах таких цен даже близко нет. В прошлом году консалтинговая компания Van DIJK опубликовала результаты исследования цен на бродбенд в ЕС. Как выяснилось, средняя цена на интернет в пакете со скоростью 2-30 Мбит/сек составляет 21-22 ЕВРО. В 8 раз больше, чем средний чек в Украине. Самый дешевый интернет из стран ЕС в Литве. Но и за него пользователю приходится выложить около 8-10 ЕВРО в месяц. Интернет на скорости до 100 Мбит/сек, к которому так привыкли жители спальных районов украинских городов, и вовсе будет стоить европейским пользователям более 40 ЕВРО, согласно Van DIJK.













КАК ЭТО БЫЛО





Локальные сети завели мотор





Как Украине удалось, будучи далеко не самой продвинутой страной в Европе, обеспечить 62% граждан доступным и скоростным интернетом? (по мировым меркам это показатель выше среднего)





Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно сделать небольшой экскурс в историю.





В конце 2002 года операторы, которые последствии вошли в группу компаний Воля, подключили первых абонентов по технологии, работающей на базе сети кабельного ТВ — Docsis 1.0 (c максимальной скоростью 512 Кбит/сек). А в конце 2004 года крупнейший ныне оператор интернет доступа Укртелеком подключил первого абонента по технологи ADSL (работает на базе сетей местной связи). У Воли же в 2004 году заработал Docsis 2.0, позволяющий организовывать скорость до 2 Мбит/сек. Укртелеком в 2005 году начал масштабную стройку интернет-сети. И по итогам того же года компания уже обслуживала чуть более 15 000 абонентов ADSL под торговой маркой ОГО!.





Впоследствие как Укртелеком, так и Воля, подключали новых абонентов сотнями тысяч и стали крупнейшими игроками на рынке. Но далеко не они сыграли основную роль в становлении рынка скоростного доступа. Примерно в одно и время с ними в спальных районах городов начали появляться небольшие локальные сети, такие как IPnet на киевской Оболони, или как Фринет на Харьковском массиве столицы.





Маленькие игроки строили сети на основе оптоволокна. Технология подвода оптоволоконных кабелей непосредственно к зданию (FTTB) позволяла организовывать пользователю подключение до 100 Мбит/сек внутри Украины. Выход в мир изначально стоил дороже и ограничивался на первых порах скоростью в несколько Мб/сек. Но когда международных каналов в Украине стало в избытке, мировой трафик тоже стал почти безлимитным. Вся услуга в комплексе стоила очень недорого.













Многие новоиспеченные районные и микрорайонные провайдеры начинали работать как серый бизнес. Они платили минимальные налоги как СПД (или вообще не платили их), содержали минимальный штат. Это позволяло в нулевых сделать из интернет-провайдера прибыльный бизнес, который к тому же не так сложно организовать. Нужно было купить стандартное оборудование, заплатить за оптовый интернет- трафик, договориться с ЖЭКами и местными службами. Локальные сети очень любили своих клиентов. Помимо безлимитной скорости, они обеспечивали пользователям доступ к местным хранилищам пиратских копий фильмов. Абонентам интернета больше не надо было ездить на рынок за дисками. Все стало доступно через оптоволоконный кабель в квартире.





Разумеется, проворные локалки заставили крупные телеком-компании понизить расценки на интернет, последним это даже в чем-то сыграло на руку. Количество абонентов Укртелекома стремительно росло вплоть до 2011 года. Каждый год тогда прибавлялось примерно по 300 тысяч клиентов ОГО!. Воля пошла более агрессивным путем — стала скупать небольших провайдеров, в том числе и оптоволоконных, в регионах. Ее абонентская база тоже быстро росла.





В 2010 году масла в огонь добавил Киевстар, запустив свою сеть для FTTB-интернета. Это только усилило конкуренцию на рынке. Качество инфраструктуры росло. А тарифы не становились больше. Интернет-доступ в Украине — это как раз та сфера, до которой не было госрегулирования. Рынок взрослел самостоятельно.





ОДНА НЕИЗВЕСТНАЯ





Сколько в Украине интернет абонентов?





Начиная с нулевых рынок развивался хаотично и стремительно. Поскольку провайдеров оказалось слишком много, сложно подсчитать, сколько же в Украине абонентов скоростного фиксированного интернета. Госстат на начало года давал цифру 6 млн. А в первом квартале 2016 года разделил клиентов интернет-услуги на проводных и беспроводных. В итоге получилось, что фиксированный скоростной интернет предоставляется 4,9 млн клиентам, а интернет по радиосвязи – 9,2 млн. При этом один из крупнейших поставщиков интернет-роутеров в Украине TP-LINK отчитался в начале года о 9 млн проданных Wi-Fi роутерах за все время работы на рынке. По информации вендора, в украинских фиксированных сетях только его устройств сейчас работает около 6 млн.





Большая часть рынка фиксированного интернета обеспечивает подключение по оптоволокну на скорости до 100 Мбит/сек. А сеть крупнейшего игрока (1,6 млн абонентов) Укртелекома пока обеспечивает заметно меньшую скорость - в пределах 5-8 Мбит/сек.





Ускориться Укртелекому пока не позволяет устаревшая технология ADSL. Это чревато для компании серьезными последствиями. Ведь давний конкурент Воля постоянно ускоряет кабельную сеть. И современный стандарт Eurodocsis 3.0 уже позволяет передавать данные на скорости до 200 Мбит/сек. FTTB-провайдеры прошли еще дальше. Довольно крупная сеть Ланет (обслуживает несколько сотен тысяч абонентов), например, уже предлагает пользоваться подключением на скорости до 1 Гбит/сек.





Разумеется, усиление технологической конкуренции на рынке начинает бить по клиентской базе крупнейшего игрока. Во втором квартале Укртелеком зафиксировал уменьшение количества частных клиентов на 2% (до 1,43 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это тревожный звонок.













БОЛЬШАЯ СТРОЙКА





Укртелекому придется провести вынужденные реформы





Менеджмент Укртелекома затеял глобальную модернизацию сети совместно с китайским партнером – производителем телеком-оборудования Huawei. В мае-июне оператор завершил тестовый проект в Одессе в районе Аркадии. Модернизация заключается в том, что компания отказывается от старых АТС и подводит оптические кабели к каждой отдельной группе домов по специальному уличному шкафу (технология называется Fiber to the Curb). Теперь 43 распределительных шкафа Huawei обслуживают 12,5 тыс абонентов одесского микрорайона. Такая трансформация сети позволяет заметно увеличить скорость интернет-доступа. Клиенты, подключенные по технологии ADSL, будут получать услугу на скорости 20-24 Мбит/сек. А при замене модема на новый гаджет (поддерживает более современный стандарт VDSL) – до 50 Мбит/сек. При этом если клиенты захотят еще большего ускорения, то оператор теперь может предложить им протянуть от шкафа оптическое подключение непосредственно до дверей, что обеспечит гигабитную скорость (технология FTTH). Сейчас компания обслуживает около 5 тысяч таких абонентов в Украине.





В течение 2016-2018 годов Укртелеком собирается провести подобную модернизацию в 6 крупнейших городах страны. Китайский банк China Development Bank дает на проект $ 50 млн до конца года. В дальнейшем кредит может быть расширен до $400 млн. Целью модернизации Укртелекома в крупных городах, является не столько привлечение новых клиентов, сколько удержание старых, отмечает управляющий партнер Expert&Consulting Анатолий Фроленков. Директор Юникаст Инвест (Триолан) Вадим Сидоренко добавляет, что дело не столько в конкуренции - у кого больше мегабит в секунду, сколько в качестве обслуживании клиентов. Поэтому, по его мнению, если к человеку не будет быстро приходить мастер в случае поломки, то ситуация для Укртелекома после модернизации не улучшится. Мнения о том, что Укртелекому нужно менять подход в предоставлении услуги комплексно (а не только ее техническую часть) разделяет и член правления Интернет Ассоциации Александр Федиенко.









Международный союз электросвязи, 2016





Если модернизация Укртелекома пройдет успешно, компания сможет покрыть ее стоимость за счет освобождения активов, которые станут больше не нужны. Речь идет об излишках недвижимости, которая была задействована под старые АТС, старом оборудованим и медном кабеле. В конце прошлого года Укртелеком сделал переоценку этих активов.





Как говорится в отчете компании за 2015 год, эксперты предприятия оценили, что рыночная стоимость медного кабеля, который впоследствии может быть продан на открытом рынке, составляет 773 млн грн (до переоценки – 90 млн грн). Аналоговые АТС, которые будут отключены, оцениваются в 690 млн грн (до переоценки – 21 млн грн). Недвижимость предприятия в привязке к нынешним ценам на рынке была оценена в 4,22 млрд грн (до переоценки – 146 млн грн). То есть, теоретически после модернизации Укртелеком сможет высвободить ресурсы стоимостью более 5,5 млрд грн. Это номинально половина суммы в нацвалюте, которую за компанию заплатили в ходе приватизации в 2011 году (тогда еще при курсе гривны к доллару 8:1). Сейчас общую стоимость модернизации компания оценивает в 3,8 млрд грн. Таким образом, предприятие теоретически может после окончания проекта отбить расходы на перестройку.





ИНТЕРНЕТ ЗА ГОРОДОМ





Осталось подключить 400 тысяч





Модернизация инфраструктуры Укртелекома будет проходить не только в городах, но и в сельской местности. Новое оборудование будет установлено в 500-1000 небольших и малых населенных пунктах. Компания уже несколько лет как пытается подключать к интернету небольшие города, ПГТ и села, где конкуренция еще не такая сильная, как в областных центрах. Только за 2015 год Укртелеком начал оказывать услуги интернета в 200 новых городах.





Между городом и селом в Украине наблюдается явный цифровой разрыв. Только 24% всех пользователей интернета, согласно данным Factum Group, живут в сельской местности.





Но как утверждают эксперты, интернет в селе – это не такое уж и непаханое поле, как кажется. Как полагает президент компании Воля Сергей Бойко, уровень урбанизации в Украине - примерно 75%. А количество домохозяйств – 16 млн. Таким образом, в селах сейчас расположено 4 млн домохозяйств. «Из них 10-15% уже пользуются интернетом, а максимальное проникновение, я думаю, - около 25%», - отмечает Бойко. В абсолютных цифрах это выглядит так: 400-600 тысяч абонентов в селе уже подключены, еще 400 тысяч операторам нужно будет подключить. Сергей Бойко полагает, что этот рынок будет добавлять по 15% в год в течение еще двух-трех лет.













Техдиректор Ланет Антон Марчук добавляет, что при проведении интернета в село слишком высоки инвестиционные риски. «Провайдер становится заложником владельцев инфраструктуры (столбов электросетей и других опор, по которым прокладывается кабель – Авт. )», - говорит менеджер. Опоры недолговечны, а цены на их использование, по его словам, часто коммерчески не оправданы. Это препятствует развитию интернета в регионах.





Альтернатива фиксированным сетям в селах – беспроводной интернет. Сейчас в каждой области есть десятки или даже сотни небольших локальных сетей, которые раздают подключение ко всемирной сети по Wi-Fi и родственным ему технологиям. Но такая связь не всегда качественна, и подвержена большому количеству помех. Даже излучение от обычной микроволновки способно приглушить такой сигнал. Это не позволяет предоставлять в селах такие современные сервисы, как потоковое HD-видео, на должном уровне. Заметно подправить ситуацию смогли бы мобильные операторы, получившие лицензии 3G. Но строить сети третьего поколения в селах им невыгодно. Даже в лицензионных условиях коммерческим игрокам удалось пролоббировать норму, что они не обязаны покрывать новыми скоростными сетями города и села с населением менее 10 тысяч человек.





В конце 2017-начале 2018 года Украина собирается провести новые тендеры – на частоты 4G. Гипотетически государство может эффектно решить проблему с доступом к интернету в селах. Для этого достаточно прописать в обязательствах лицензиатов покрытие новыми сетями 100% населения в обмен на снижение стоимости лота. Благо, что такие диапазоны частот как 700-800 МГц, которые планируется выставить на аукцион, позволяют покрывать обширные территории сравнительно небольшим количеством беспроводного оборудования.













ВМЕСТО РЕЗЮМЕ





Украина не является аутсайдером на европейском рынке интернет доступа. Средняя скорость подключения к сети уже сейчас постепенно приближается к среднему уровню ЕС

1

В случае если глобальная модернизация сети Укртелекома окажется успешной, средний уровень скорости доступа заметно возрастет

2

Средняя стоимость услуги интернет-доступа в Украине минимум в 8 раз меньше, чем в ЕС. Это делает услугу общедоступной в условиях экономического кризиса и нестабильности валюты

3

Далеко не каждый украинец имеет постоянный доступ к скоростному интернету. Наш уровень – это Греция, Португалия, Турция, юг Италии

4

Село – болевая точка украинского интернета. Но при этом осталось не так уж много потребителей, которые хотят потреблять интернет в этой местности. Легко удовлетворить спрос может повсеместный 4G.



