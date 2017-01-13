13 украинских сайтов, которые воруют данные банковских карт

Эксперты Ассоциации членов платежных систем ЕМА назвали 13 украинских сайтов, которые воруют реквизиты банковских карт.
Зачем? Очевидно, для того, чтобы потом воровать с них деньги!
Обычно мошенники используют две схемы.
Схема №1: Форма-подделка для оплаты привычных услуг.
На сайте-подделке размещается форма для оплаты каких-либо услуг или отправки денежного перевода. Выглядит эта форма привычно, поэтому пользователь вводит все данные, включая трехзначный код безопасности, затем операция по какой-то причине признается неуспешной. Но данные у преступников уже остались!
Схема №2: Подмена номера карты получателя средств.
На поддельном сайте устанавливается программа, которая просто и тупо подменяет номер карты получателя денег номером карты мошенников. Вы думаете, что отправляете деньги своему товарищу, а они уходят мошенникам!
Кража средств происходит моментально, прямо в момент перевода, а оспорить его потом в банке очень трудно.
Вот 13 сайтов, которые точно, 100% принадлежат мошенникам:
Тут предлагают пополнить мобильный:
popolnyashka.top,
moneytophone.top.
Тут предлагают переводить деньги с карты на карту:
mypay.co.ua,
ipay.in.ua,
pay2ua.com,
moneytocard.top.
А вот 6 сайтов, которые выглядят так же, как онлайн-сервис Portmone:
popolnyaska.info,
popolnyaha.info,
popolnyash.info,
platej.in.ua,
popolnyaska.in.ua,
popolnim.info.
А вот один «успешный» сайт, который воровал деньги, подменяя номер карты получателя:
sendwithcard.top
Жертвами мошенников уже стали тысячи людей!