13 украинских сайтов, которые воруют данные банковских карт

Эксперты Ассоциации членов платежных систем ЕМА назвали 13 украинских сайтов, которые воруют реквизиты банковских карт.





Зачем? Очевидно, для того, чтобы потом воровать с них деньги!





Обычно мошенники используют две схемы.





Схема №1: Форма-подделка для оплаты привычных услуг.





На сайте-подделке размещается форма для оплаты каких-либо услуг или отправки денежного перевода. Выглядит эта форма привычно, поэтому пользователь вводит все данные, включая трехзначный код безопасности, затем операция по какой-то причине признается неуспешной. Но данные у преступников уже остались!





Схема №2: Подмена номера карты получателя средств.





На поддельном сайте устанавливается программа, которая просто и тупо подменяет номер карты получателя денег номером карты мошенников. Вы думаете, что отправляете деньги своему товарищу, а они уходят мошенникам!





Кража средств происходит моментально, прямо в момент перевода, а оспорить его потом в банке очень трудно.





Вот 13 сайтов, которые точно, 100% принадлежат мошенникам:





Тут предлагают пополнить мобильный:





popolnyashka.top,

moneytophone.top.





Тут предлагают переводить деньги с карты на карту:





mypay.co.ua,

ipay.in.ua,

pay2ua.com,

moneytocard.top.





А вот 6 сайтов, которые выглядят так же, как онлайн-сервис Portmone:





popolnyaska.info,

popolnyaha.info,

popolnyash.info,

platej.in.ua,

popolnyaska.in.ua,

popolnim.info.





А вот один «успешный» сайт, который воровал деньги, подменяя номер карты получателя:





sendwithcard.top





Жертвами мошенников уже стали тысячи людей!







