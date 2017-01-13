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IT-Индустрия
Интернет
12 января 17, 19:43
13 украинских сайтов, которые воруют данные банковских карт
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Внимание! Берегите свои деньги.
Эксперты Ассоциации членов платежных систем ЕМА назвали 13 украинских сайтов, которые воруют реквизиты банковских карт.

Зачем? Очевидно, для того, чтобы потом воровать с них деньги!

Обычно мошенники используют две схемы.

Схема №1: Форма-подделка для оплаты привычных услуг.

На сайте-подделке размещается форма для оплаты каких-либо услуг или отправки денежного перевода. Выглядит эта форма привычно, поэтому пользователь вводит все данные, включая трехзначный код безопасности, затем операция по какой-то причине признается неуспешной. Но данные у преступников уже остались!

Схема №2: Подмена номера карты получателя средств.

На поддельном сайте устанавливается программа, которая просто и тупо подменяет номер карты получателя денег номером карты мошенников. Вы думаете, что отправляете деньги своему товарищу, а они уходят мошенникам!

Кража средств происходит моментально, прямо в момент перевода, а оспорить его потом в банке очень трудно.

Вот 13 сайтов, которые точно, 100% принадлежат мошенникам:

Тут предлагают пополнить мобильный:

popolnyashka.top,
moneytophone.top.

Тут предлагают переводить деньги с карты на карту:

mypay.co.ua,
ipay.in.ua,
pay2ua.com,
moneytocard.top.

А вот 6 сайтов, которые выглядят так же, как онлайн-сервис Portmone:

popolnyaska.info,
popolnyaha.info,
popolnyash.info,
platej.in.ua,
popolnyaska.in.ua,
popolnim.info.

А вот один «успешный» сайт, который воровал деньги, подменяя номер карты получателя:

sendwithcard.top

Жертвами мошенников уже стали тысячи людей!


Источник: lifter.com
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