3G против Wi-Fi. Новое поколение связи глушит мелкие сети

Глава Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко уведомил Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРСИ) о том, что новые передатчики 3G, которые сейчас повсеместно устанавливают мобильные операторы, заглушают Wi-Fi.





Речь идет о передатчиках небольших операторов, которые имеют лицензии в диапазоне 2,4 ГГц и предоставляют услуги беспроводного радиодоступа в интернет. Как говорится в письме, от участников рынка телеком-услуг ИнАУ стало известно, что после внедрения и развития в Украине 3G интернет-провайдеры, которые установили базовые станции в этом диапазоне, не могут беспрепятственно оказывать услуги. Их сигнал якобы подавляют передатчики 3G (диапазон частот - 2,1 ГГц).





Глава ИнАУ также добавил, что параллельно написал телеком-регулятору письмо непосредственно от своей компании ИМК, у которой в Киевской области были конкретные случаи "несовместимости" одновременной работы радио- и 3G-передатчиков.





Цена вопроса





По оценке Александра Федиенко, базовых станций беспроводной передачи данных, работающих в диапазоне 2,4 ГГц и оказывающих услуги потребителям, достаточно много - около 2 000. По его грубым подсчетам, они могут обслуживать в Украине в общей сложности около 1 млн абонентов интернета.





Директор одного из юрлиц Триолана Вадим Сидоренко говорит, что его технари тоже сталкивались с ситуацией, когда их передатчики беспроводной связи не могут работать без помех, если в непосредственной близости установлена базовая станция 3G. Сидоренко подчеркивает, что преимущественно это касается частного сектора, где у игроков беспроводного интернета сосредоточено наибольшее количество передатчиков. Как говорит менеджер, в разных случаях приходится либо переносить передатчик, либо обслуживать клиента с соседнего (если есть такая возможность).





Как добавляет руководитель компании Телекон Константин Жакун, он знает о 2-3 подобных жалобах со стороны небольших провайдеров в регионах. "Проблема пока не стала национальной, так как в сельской местности мало 3G, а в городах мало передатчиков радиоинтернета. Но вот через год могут вылезти нюансы", - подчеркивает Жакун. Как заявлял в недавнем интервью ЛІГА.net директор по маркетингу Киевстар Святослав Горбань, в 2017 году Киевстар планирует значительно расширить свое 3G-покрытие, в том числе и в населенных пунктах с населением менее 10 000 жителей. Как раз в таких и работает много передатчиков радиоинтернета.





Федиенко добавляет, что проблему можно решить, установив на передатчики дополнительное оборудование (фильтры). Но стоят они довольно дорого - от $200 до 750 за профессиональный комплект на каждый передатчик радиоинтернета, что может оказаться неподъемной инвестицией для малого бизнеса.





Кто виноват





Диапазон радиочастот 2,4 ГГц в других странах не разрешен для предоставления платных услуг операторами. Он является общественным и бесплатным (Wi-Fi станции устанавливаются в парках, гостиницах и т.д.). Но глава ИнАУ считает, что если уж Wi-Fi диапазон в Украине в отличие от остального мира до сих пор лицензируется, то регулятор должен позаботиться о том, чтобы бизнесмены с лицензиями на частоты имели возможность оказывать услуги без помех.





Хотя есть также вероятность, что небольшие провайдеры сами нарушают допустимые нормы. А когда рядом с ними появились станции 3G, это вылезло наружу. "Если соблюдаются правила для каждого передатчика по мощности излучения, то в теории все должно быть окей. Если есть помехи, нужно делать проверку, чтобы разобраться на месте", - говорит глава НКРСИ Александр Животовский. Но сразу же напоминает, что действует закон о запрете проведения проверок госорганами. Так что регулятор пока решает, как будет действовать в сложившейся ситуации. В МТС Украина (Vodafone) отмечают, что помехи действительно могут возникать. "Но у мобильных операторов все оборудование сертифицированное. А вот какое железо используют Wi-Fi провайдеры и с какими техническими характеристиками - неизвестно", - подчеркивают в компании.



