В Google будут проверять новости на достоверность

Кроме того, такая функция также будет внедрена и в новостном собрании во всем мире. Таким образом проверенные новости в итоге пометят спецмаркировкой. Эти сведения распространил Вusiness Insider.

Те материалы, что успешно прошли проверку, будут идти под отметкой Fact Check. Данная функция начиная с октября уже имелась в Великобритании и в США, а отныне Google решил внедрить ее во всем мире. То есть – всем будут сообщать, истиной или ложью является та или иная информация. Хотя в некоторых случаях итоги такой проверки будут отличаться.

Как сообщалось, летом прошлого года жителям севера Крыма интернет отключали ради безопасности.