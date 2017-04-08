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IT-Индустрия
Интернет
8 апреля 17, 09:59
В Google будут проверять новости на достоверность
Google
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Представители компании  Google приняли решение относительно внедрения функции Fact Check в поисковике.

Кроме того, такая функция также будет внедрена  и в новостном собрании во всем мире. Таким образом  проверенные новости в итоге пометят спецмаркировкой. Эти сведения распространил Вusiness Insider.

Те материалы, что успешно прошли проверку, будут идти под отметкой Fact Check. Данная функция начиная с октября уже имелась в Великобритании и в США, а отныне Google решил внедрить ее во всем мире. То есть – всем будут сообщать, истиной или ложью является та или иная информация. Хотя в некоторых случаях итоги такой проверки будут отличаться.

Как сообщалось, летом прошлого года жителям севера Крыма интернет отключали ради безопасности.
URA-Inform
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