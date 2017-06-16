IT-Индустрия Интернет
16 июня 17, 16:14
Пользователи Twitter недовольны изменением дизайна. ФОТОжабы
Популярный сервис микроблогов Twitter 15 июня провел масштабный редизайн. В результат изменился внешний вид веб-версии, мобильных приложений, а также клиента для профессионалов TweetDeck.
Главные изменения веб-версии такие: аватарки стали круглыми, а кнопка "Ответить" из стрелочки превратилась в облачко. Еще изменились некоторые шрифты - из-за этого твиты в развернутом виде выглядят отвратительно.
Пользователи остались страшно недовольны нововведениями. Особенно круглыми аватарками. И стали постить сравнение старой и новой версии.