Пользователи Twitter недовольны изменением дизайна. ФОТОжабы

Популярный сервис микроблогов Twitter 15 июня провел масштабный редизайн. В результат изменился внешний вид веб-версии, мобильных приложений, а также клиента для профессионалов TweetDeck.

Главные изменения веб-версии такие: аватарки стали круглыми, а кнопка "Ответить" из стрелочки превратилась в облачко. Еще изменились некоторые шрифты - из-за этого твиты в развернутом виде выглядят отвратительно.

Пользователи остались страшно недовольны нововведениями. Особенно круглыми аватарками. И стали постить сравнение старой и новой версии.















