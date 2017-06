Впервые пользователь Twitter собрал 100 млн подписчиков

Американская певица Кэти Перри впервые в истории сети микроблогов Тwitter собрала 100 млн подписчиков. В связи с этим на странице артистки появился пост от администрации сайта. "Сегодня мы свидетели истории", — говорится в нем и отмечается, что певица первая собрала 100 млн фолловеров, передает УНИАН.

Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: "Свидетель" ("Witness") — название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне. На втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек. Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловер.

Today, we #WITNESS history.

Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага, на нее было подписано 9 млн человек. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков. Кэти Перри опубликовала свой первый твит в феврале 2009 года и с тех пор написала более 8 тысяч сообщений.