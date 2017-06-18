Восемь мифов о бесплатном роуминге в Европе

Миф третий: Европейский роуминг теперь не имеет никаких тарифов
С 15 июня европейцы платят за роуминг "как дома", и это является розничным тарифом. Но оптовые тарифы между европейскими операторами пока сохраняются. Так, за каждую минуту звонка, который осуществил европейский турист в иностранной сети, его домашний оператор будет платить на оптовом рынке 0,032 Евро, а за каждое отправленное СМС - 0,01 Евро. Оптовый интернет пока все еще остается дорогим: за каждый Гигабит, потраченный туристом за границей (например, решил закачать на планшет фильм), его родной оператор обязан будет заплатить иностранной сети-партнеру не менее 7,7 евро (это без налогов). Оптовые ставки на интернет в Европе будут снижаться еще долго - до 2022 года до уровня 2,5 евро за Гиг.
Миф четвертый: Теперь все без исключения европейские операторы будут предоставлять услугу "роуминг как дома".
На самом деле есть предпосылки к тому, что инициатива ЕС по единому роумингу близка к провалу в некоторых регионах Европы. Как написало британское издание Financial Times со ссылкой на источники в отрасли, десятки телеком-операторов уже подали заявление о выходе из роуминговой программы, чтобы избежать сильного финансового удара. "Для потребителей в некоторых европейских странах отмена роуминга не произойдет", - черным по белому написала FT.
"Обещания ЕС переоценены, - сказал британской редакции один человек, знакомый с дебатами. - Пробки на Мальте все равно откупориваются, но есть ощущение Титаника".
Как пишет издание, большие операторы, такие как Vodafone и Orange, будут придерживаться условий "роуминг как дома". Но небольшие сети, особенно в балтийском и северном регионах, а также в таких странах, как Бельгия, уже хотят избежать новых условий.
"В Европе отмена роуминга проходит далеко не так гладко. И есть операторы, которые уже сейчас готовы выйти из роумингового соглашения", - говорит президент Киевстара Петр Чернышов.
Миф пятый: "Роуминг как дома" распространяется на всех европейцев навсегда и во всех случаях.
На самом деле есть ряд исключений, когда европеец не сможет использовать сим-карту одной страны ЕС (например, с очень выгодным тарифом) для разговоров в своей стране ЕС, где тарифы на порядок выше. Ему нужно будет доказать оператору в случае возникновения подозрения, что он является постоянным жителем (резидентом) той страны, карточку которой он использует.
">Миф шестой: Теперь если европеец положил на счет, скажем, 100 евро и ему их хватает дома на 100 Гб, он может использовать то же самое количество трафика, попав в другую страну Европы.
На самом деле европейский турист сможет использовать в роуминге ровно столько трафика, насколько хватит остатка его денег (ведь соотношение с оптовыми ставками интерконнекта до сих пор действует). Например, если европеец пополнил счет на 40 евро и израсходовал в своей стране 20 евро на 20 Гигабайт, то в отпуске в другой стране ЕС он сможет получить на свой остаток только 2,6 Гигабайта. И деньги на счету кончатся.
Миф седьмой: Украинские операторы сами не хотят снижать расценки на роуминг, так как зарабатывают на нем сверхприбыли.
В действительности операторы, по их информации, отдают большую часть (до 90%) дохода от роуминга своим европейским партнерам за обслуживание украинцев за границей.
"Мы за единый роуминг", - сказала недавно на пресс-конференции гендиректор ВФ Украина (Vodafone Ukraine) Ольга Устинова. Но, по ее словам, есть еще ряд не видимых на первый взгляд нюансов, которые значительно усложняют реализацию этого решения. Во-первых, сами европейские операторы могут оказаться не очень рады.
"Во время переговоров с европейскими операторами всплывает ряд нюансов, в их числе - разница в cреднем доходе с одного абонента в Украине и ЕС", - говорит Устинова. Этот показатель в Украине составляет $1,5, а где-нибудь в Италии - $20 в месяц. И поэтому у некоторых групп абонентов может появиться соблазн пользоваться на постоянной основе именно украинскими сим-картами в европейских странах. "Это может привести к размыванию доходов европейских операторов. И для них это вопрос, на который пока нет ответа", - подчеркивает генеральный директор.
Разумеется, ЕС предусмотрел такие случаи. При "переезде" сим-карты с супердешевым тарифом в другую страну для постоянного использования пострадавший оператор (тот, в чьей сети начали очень дешево общаться на иностранных сим-картах) имеет право в некоторых случаях приостановить бесплатный роуминг и обязательно немедленно уведомить об этом отраслевого регулятора. Но чтобы доказать, что сим-карта используется не по назначению (то есть не для туризма), оператор обязан потратить 4 месяца. За это время абонент, разумеется, может уже наговориться вдоволь и заказать с родины еще одну симку.
Миф восьмой: Теперь европейцам хорошо, они общаются без ограничений, а нам приходится платить по заоблачным ценам, когда попадаем в роуминг в Европе.
Это не совсем правда. Да, все еще есть базовые роуминговые расценки, которые действительно велики. Но украинские мобильные операторы в последние годы вывели на рынок ряд очень доступных роуминговых пакетов, которые могут в разы уменьшить затраты. "У Киевстар существуют роуминговые предложения, где минута звонка обходится 2 грн, а пакет на 100 Мб в Европе стоит 35 грн", - подчеркивает Чернышов. А Vodafone c начала июня запустил месячную акцию, где за 60 грн предоставляется 100 минут звонков на Vodafone и входящих звонков в роуминге, 100 СМС и 120 Мбайт трафика.
Таким образом, 1 Мбайт трафика в роуминге по акции Vodafone обойдется максимум в 0,50 грн. Это всего в два раза больше, чем отныне будет платить европеец в роуминге, учитывая граничную интерконнект-ставку.
Хотя, разумеется, если не заказывать никаких аукционных пакетов перед поездкой и забыть отключить после посадки самолета в иностранном аэропорту функцию передачи данных в роуминге, то деньги со счета улетят просто моментально. А если украинский абонент к тому же еще и на контракте, то он начнет уходить в минус.
Источник: liga.net