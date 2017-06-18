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17 июня 17, 21:36
Восемь мифов о бесплатном роуминге в Европе
роуминг
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С 15 июня роуминг для жителей стран Евросоюза отменен.
Еврокомиссия опубликовала на своем сайте торжественное заявление, что "отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать сообщения и связываться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома".

Программа по снижению роуминговых расценок растянулась в Европе на 10 лет. В 2007 году там были установлены первые ограничения: исходящий звонок не должен был обходиться больше 49 центов, а входящий - 24 центов.

В Украине после новостей о том, что у европейцев успешно завершилась такая реформа, появилось множество мифов.

"Почему у нас до сих пор нет дешевого роуминга? Операторы виноваты".

"У нас тоже скоро будет бесплатный роуминг с ЕС".

"И вообще мы платим за связь за границей огромные деньги. Нам, как европейцам, не жить".

Какие же подводные камни скрывает европейская реформа.

Миф первый. Отныне европейцы будут общаться в роуминге даром

С 15 июня европеец будет платить по домашним тарифам за звонки, СМС и мобильный интернет, уезжая в отпуск в любую страну ЕС. Что, естественно, не означает бесплатные услуги. 

Но сколько европейцы обычно платят за "домашнюю" связь? 

Как показывает недавнее исследование Еврокомиссии, розничные цены в разных странах могут очень сильно различаться. Например, в 2016 году самый дешевый месячный пакет (1 ГБ трафика, 600 минут и 225 СМС) стоил от 60 евро в Венгрии до 8 евро в Эстонии.

Украинец тратит в среднем по рынку на содержание одной сим-карты на порядок меньше - около 1,5 евро.


Миф второй. Скоро и Украина присоединится к соглашению о роуминге с ЕС

"В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории Европейского союза", - заявил недавно президент Петр Порошенко.

Теперь о том, как обстоят дела на самом деле. Как сообщил LIGA.net глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александр Животовский, план по роумингу действительно будет готов через неделю. Но это будет только план действий. Он предусматривает в том числе, что в течение пяти месяцев будут проводиться подготовительные исследования. Кроме того, активные переговоры пока идут не со всеми членами ЕС, а с 11 странами (шесть из них - страны Восточного партнерства).

Так что если единый роуминг в Украину и придет, то еще не совсем скоро.

Миф третий: Европейский роуминг теперь не имеет никаких тарифов

С 15 июня европейцы платят за роуминг "как дома", и это является розничным тарифом. Но оптовые тарифы между европейскими операторами пока сохраняются. Так, за каждую минуту звонка, который осуществил европейский турист в иностранной сети, его домашний оператор будет платить на оптовом рынке 0,032 Евро, а за каждое отправленное СМС - 0,01 Евро. Оптовый интернет пока все еще остается дорогим: за каждый Гигабит, потраченный туристом за границей (например, решил закачать на планшет фильм), его родной оператор обязан будет заплатить иностранной сети-партнеру не менее 7,7 евро (это без налогов). Оптовые ставки на интернет в Европе будут снижаться еще долго - до 2022 года до уровня 2,5 евро за Гиг.

Миф четвертый: Теперь все без исключения европейские операторы будут предоставлять услугу "роуминг как дома".

На самом деле есть предпосылки к тому, что инициатива ЕС по единому роумингу близка к провалу в некоторых регионах Европы. Как написало британское издание Financial Times со ссылкой на источники в отрасли, десятки телеком-операторов уже подали заявление о выходе из роуминговой программы, чтобы избежать сильного финансового удара. "Для потребителей в некоторых европейских странах отмена роуминга не произойдет", - черным по белому написала FT.

"Обещания ЕС переоценены, - сказал британской редакции один человек, знакомый с дебатами. - Пробки на Мальте все равно откупориваются, но есть ощущение Титаника".

Как пишет издание, большие операторы, такие как Vodafone и Orange, будут придерживаться условий "роуминг как дома". Но небольшие сети, особенно в балтийском и северном регионах, а также в таких странах, как Бельгия, уже хотят избежать новых условий.

"В Европе отмена роуминга проходит далеко не так гладко. И есть операторы, которые уже сейчас готовы выйти из роумингового соглашения", - говорит президент Киевстара Петр Чернышов.

Миф пятый: "Роуминг как дома" распространяется на всех европейцев навсегда и во всех случаях.

На самом деле есть ряд исключений, когда европеец не сможет использовать сим-карту одной страны ЕС (например, с очень выгодным тарифом) для разговоров в своей стране ЕС, где тарифы на порядок выше. Ему нужно будет доказать оператору в случае возникновения подозрения, что он является постоянным жителем (резидентом) той страны, карточку которой он использует.

">Миф шестой: Теперь если европеец положил на счет, скажем, 100 евро и ему их хватает дома на 100 Гб, он может использовать то же самое количество трафика, попав в другую страну Европы.

На самом деле европейский турист сможет использовать в роуминге ровно столько трафика, насколько хватит остатка его денег (ведь соотношение с оптовыми ставками интерконнекта до сих пор действует). Например, если европеец пополнил счет на 40 евро и израсходовал в своей стране 20 евро на 20 Гигабайт, то в отпуске в другой стране ЕС он сможет получить на свой остаток только 2,6 Гигабайта. И деньги на счету кончатся.

Миф седьмой: Украинские операторы сами не хотят снижать расценки на роуминг, так как зарабатывают на нем сверхприбыли.

В действительности операторы, по их информации, отдают большую часть (до 90%) дохода от роуминга своим европейским партнерам за обслуживание украинцев за границей.

"Мы за единый роуминг", - сказала недавно на пресс-конференции гендиректор ВФ Украина (Vodafone Ukraine) Ольга Устинова. Но, по ее словам, есть еще ряд не видимых на первый взгляд нюансов, которые значительно усложняют реализацию этого решения. Во-первых, сами европейские операторы могут оказаться не очень рады.

"Во время переговоров с европейскими операторами всплывает ряд нюансов, в их числе - разница в cреднем доходе с одного абонента в Украине и ЕС", - говорит Устинова. Этот показатель в Украине составляет $1,5, а где-нибудь в Италии - $20 в месяц. И поэтому у некоторых групп абонентов может появиться соблазн пользоваться на постоянной основе именно украинскими сим-картами в европейских странах. "Это может привести к размыванию доходов европейских операторов. И для них это вопрос, на который пока нет ответа", - подчеркивает генеральный директор.

Разумеется, ЕС предусмотрел такие случаи. При "переезде" сим-карты с супердешевым тарифом в другую страну для постоянного использования пострадавший оператор (тот, в чьей сети начали очень дешево общаться на иностранных сим-картах) имеет право в некоторых случаях приостановить бесплатный роуминг и обязательно немедленно уведомить об этом отраслевого регулятора. Но чтобы доказать, что сим-карта используется не по назначению (то есть не для туризма), оператор обязан потратить 4 месяца. За это время абонент, разумеется, может уже наговориться вдоволь и заказать с родины еще одну симку.

Миф восьмой: Теперь европейцам хорошо, они общаются без ограничений, а нам приходится платить по заоблачным ценам, когда попадаем в роуминг в Европе.

Это не совсем правда. Да, все еще есть базовые роуминговые расценки, которые действительно велики. Но украинские мобильные операторы в последние годы вывели на рынок ряд очень доступных роуминговых пакетов, которые могут в разы уменьшить затраты. "У Киевстар существуют роуминговые предложения, где минута звонка обходится 2 грн, а пакет на 100 Мб в Европе стоит 35 грн", - подчеркивает Чернышов. А Vodafone c начала июня запустил месячную акцию, где за 60 грн предоставляется 100 минут звонков на Vodafone и входящих звонков в роуминге, 100 СМС и 120 Мбайт трафика.

Таким образом, 1 Мбайт трафика в роуминге по акции Vodafone обойдется максимум в 0,50 грн. Это всего в два раза больше, чем отныне будет платить европеец в роуминге, учитывая граничную интерконнект-ставку.

Хотя, разумеется, если не заказывать никаких аукционных пакетов перед поездкой и забыть отключить после посадки самолета в иностранном аэропорту функцию передачи данных в роуминге, то деньги со счета улетят просто моментально. А если украинский абонент к тому же еще и на контракте, то он начнет уходить в минус. 

Источник: liga.net


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