Восемь мифов о бесплатном роуминге в Европе

Еврокомиссия опубликовала на своем сайте торжественное заявление, что "отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать сообщения и связываться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома".





Программа по снижению роуминговых расценок растянулась в Европе на 10 лет. В 2007 году там были установлены первые ограничения: исходящий звонок не должен был обходиться больше 49 центов, а входящий - 24 центов.





В Украине после новостей о том, что у европейцев успешно завершилась такая реформа, появилось множество мифов.





"Почему у нас до сих пор нет дешевого роуминга? Операторы виноваты".





"У нас тоже скоро будет бесплатный роуминг с ЕС".





"И вообще мы платим за связь за границей огромные деньги. Нам, как европейцам, не жить".





Какие же подводные камни скрывает европейская реформа.





Миф первый. Отныне европейцы будут общаться в роуминге даром





С 15 июня европеец будет платить по домашним тарифам за звонки, СМС и мобильный интернет, уезжая в отпуск в любую страну ЕС. Что, естественно, не означает бесплатные услуги.





Но сколько европейцы обычно платят за "домашнюю" связь?





Как показывает недавнее исследование Еврокомиссии, розничные цены в разных странах могут очень сильно различаться. Например, в 2016 году самый дешевый месячный пакет (1 ГБ трафика, 600 минут и 225 СМС) стоил от 60 евро в Венгрии до 8 евро в Эстонии.





Украинец тратит в среднем по рынку на содержание одной сим-карты на порядок меньше - около 1,5 евро.







Миф второй . Скоро и Украина присоединится к соглашению о роуминге с ЕС

"В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории Европейского союза", - заявил недавно президент Петр Порошенко.

Теперь о том, как обстоят дела на самом деле. Как сообщил LIGA.net глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александр Животовский, план по роумингу действительно будет готов через неделю. Но это будет только план действий. Он предусматривает в том числе, что в течение пяти месяцев будут проводиться подготовительные исследования. Кроме того, активные переговоры пока идут не со всеми членами ЕС, а с 11 странами (шесть из них - страны Восточного партнерства).

Так что если единый роуминг в Украину и придет, то еще не совсем скоро.