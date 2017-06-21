Facebook запустил кнопку «GIF» для комментариев

Компания также объявила, что за последний год через Messenger было отправлено почти 13 млрд GIF-изображений, из них 400 млн – только 1 января 2017 года. Новая кнопка позволяет пользователям искать и добавлять в комментарии GIF-анимацию из таких сервисов, как Giphy и Tenor. В десктопной версии соцсети также отображаются популярные GIF – также, как и в Facebook Messenger.





Не исключено, что в будущем такая же кнопка будет добавлена и для публикаций в новостной ленте.





Напомним, что Facebook внедрил поддержку GIF в 2015 году. Чтобы поделиться анимацией пользователям нужно было вставить в запись URL изображения со стороннего сервиса.





Тестирование кнопки «GIF» в комментариях было начато в марте.



