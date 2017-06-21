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IT-Индустрия
Интернет
21 июня 17, 19:45
Facebook запустил кнопку «GIF» для комментариев
кнопка «GIF»
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В честь 30-летия формата GIF социальная сеть Facebook добавила кнопку для вставки гифок в комментарии.
Компания также объявила, что за последний год через Messenger было отправлено почти 13 млрд GIF-изображений, из них 400 млн – только 1 января 2017 года. Новая кнопка позволяет пользователям искать и добавлять в комментарии GIF-анимацию из таких сервисов, как Giphy и Tenor. В десктопной версии соцсети также отображаются популярные GIF – также, как и в Facebook Messenger.

Не исключено, что в будущем такая же кнопка будет добавлена и для публикаций в новостной ленте.

Напомним, что Facebook внедрил поддержку GIF в 2015 году. Чтобы поделиться анимацией пользователям нужно было вставить в запись URL изображения со стороннего сервиса.

Тестирование кнопки «GIF» в комментариях было начато в марте.

источник: urank.ru
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