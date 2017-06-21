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IT-Индустрия
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21 июня 17, 19:53
Instagram разрешил сохранять трансляции в Историях
Instagram
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Сохранение трансляций в Историях появилось в приложении Instagram версии 10.26 и выше для iOS и Android.
Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности — живые трансляции в Историях (Stories) теперь можно сохранить на 24 часа для повторного просмотра. Когда пользователь завершил трансляцию, ему предлагается выбор — сохранить видео на 24 для просмотра или нет. 

Когда кто-то з друзей пользователя сохраняет трансляцию, под его фото появляется кнопка воспроизведения в панели Историй.

Нажав на нее можно просмотреть видео, а также комментарии и лайки из оригинальной трансляции, нажав на правую или левую сторону экрана, можно проматывать видео на 15 секунд вперед или назад.

Сохранение трансляций в Историях появилось в приложении Instagram версии 10.26 и выше для iOS и Android. Обновленный Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник: megaobzor.com
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