Хакеры создали новый вирус, распространяемый через мышку

Как пишет Engadget эксперты по безопасности обнаружили, что киберпреступники недавно начали использовать вирус для банковских операций, даже если не нажимать на любые ссылки.





Запуск загрузки начинается, когда навести курсор мыши на гиперссылку в файле PowerPoint.





Вредный элемент активируется, что приведет к загрузке на компьютер файла c.php с домена ccn.nl (IP: 46.21.169.110).





После того, как компьютер пользователя заражен вирусом Trojan Zusy, он может передать все данные о банковском счете жертвы третьим лицам.





Как рассказали исследователи из Trend Micro и Dodge This Security, эта техника использовалась для недавней кампании рассылки спама финансовым организациям.



