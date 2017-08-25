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IT-Индустрия
Интернет
23 августа 17, 23:23
Украинцев предупредили о возможной волне интернет-вируса
хакер
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Специалисты по кибербезопасности сообщают о массовых фишинг-рассылках, которые могут стать началом новой волны интернет-вируса.

Специалисты по кибербезопасности сообщают о массовых фишинг-рассылках, которые могут стать началом новой волны интернет-вируса.

Об этом на своей странице  написал глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.

«Последние два часа нам поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др. Утром наша система защиты электронной почты перехватила подобные сообщения со вложением 7-ZIP, маскирующимися под вложенные счета. Содержимое сейчас анализируется, но уже ясно, что оно содержит активную часть, которая пытается установить интернет-соединение», — говорится в сообщении.

Фото: соцсети

В своем сообщении Кардаков также дает рекомендации для пользователей, которые столкнулись с этой проблемой: удалять все письма с архивными вложениями с незнакомых и непроверенных адресов, не открывая их; пользователям MS Outlook и MS Exchange рекомендуют не открывать файлы непосредственно во приложениях MS Office и обязательно пользоваться средствами предварительного просмотра содержимого файла.

R&D-директор компании «ИТ-Интегратор» Владимир Кург также на своей странице написал о возможных атаках.

«От наших партнеров примерно с 10.30 приходят сообщения о фишинг-рассылке с вложениями в 7zip. Прмерно в это время приехало и к нам, содержание тела — просьба посмотреть счета во вложении, перехвачено на внешнем шлюзе», — отмечает  он.
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