Какую игру затеяли мобильщики? Вся правда о 3G безлимитах

Этим летом украинские мобильные операторы расщедрились. Они начали предлагать клиентам низкие тарифы с астрономическим количеством мобильного трафика. Судя по всему, сотовые компании взялись за аудиторию, которая использует голосовую связь только при разговоре с бабушкой и не представляет своего существования без просмотра видео на YouTube по несколько часов на день.

Но, как известно, бесплатный сыр есть только в мышеловке. В чем же здесь подвох?

Какие интересные нюансы есть в новых предложениях у операторов и будут ли они долгосрочными.

Пробный шаг

Первым расщедрился третий по величине абонентской базы мобильный оператор lifecell. В июле он запустил тариф Жара, предлагающий 20 Гб за 50 грн. Он предлагает:

- 10 Гб в месяц + 10 ГБ на YouTube и другие видео-сервисы

- безлимит на пользование Facebook и в мессенджере BIP

- безлимит lifecell и 100 минут в месяц звонков на другие сети.

- тариф на звонки сверх объема на номера операторов операторов составляет 60 коп мин.

- если трафика не хватает, можно докупить 250 мегабайт за 10 гривен на 5 дней

Как рассказывал ранее в интервью исполнительный директор lifecell Исмет Языджы такой тариф не будет долгосрочным и является промоушен-кампанией оператора.

"Сейчас нам нужно, чтобы нас увидели и услышали. Чтобы нас почувствовали клиенты. С приходом 3G гонка снова запускается. Мы начинаем с самого начала и хотим показать таким образом себя и свои сервисы", - отмечал он.

В пресс-службе lifecell уточнили, что переход на этот тариф будет возможен до 30 сентября, а сам тариф будет действовать до 30 января 2018 года. После этого абоненты тарифа будут переведены на тариф Оптимальный смартфон, который за те же деньги предлагает только 3 Гб трафика и 80 минут на звонки мобильных операторов.

Оператор не раскрывает данные по количеству присоединившихся к этому тарифу, однако отмечает, что в августе его продажи составляли значительную часть в общем количестве продаж.



"Абоненты, которые пользуются данным предложением, используют почти вдвое больше трафика мобильного интернета на абонента, чем абоненты на других тарифных планах", - отметили в пресс-службе оператора.

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Vodafone не заставил ждать

Чуть больше чем через месяц после запуска Жары Vodafone Украина, анонсировал свою тарифную линейку - Unlim 3G. Оператор считает, что такой тариф подойдет продвинутым пользователям, которые общаются преимущественно в текстовых и видео-мессенджерах, социальных сетях, чатах и смотрят очень много видео.

Минимальный тариф этой линейки стоит 50 грн и предлагает:

- 30 дней безлимитного 3G интернета

- при скачивании больше 3 Гб в день, скорость ограничивается до 800 кбит/с

- стоимость SMS и минуты звонков и на все сети составит 0,20 грн,

- звонки за рубеж в тарифе стоят от 1 грн/мин

Таким образом, условная цена 1 Гб в этом тарифе, учитывая лимит в 3 Гб на максимальной скорости каждый день, кажется совсем смехотворной - 62 копейки. Теоретически за 50 грн абонент может скачать минимум 90 Гб в месяц без ограничения скорости.

Но не все так просто. Оператор опасается, что найдутся пользователи, которые попробуют хитрить и использовать большое количество трафика для скачивания пиратского контента и коммерческой раздачи Wi-Fi через мобильные модемы. Поэтому Vodafone установил ограничения: скачать что-либо с торрента и раздавать Wi-Fi абонент не сможет.

Как рассказали в пресс-службе Vodafone, такие тарифы будут действовать до 31 января 2018. За это время оператор посмотрит, понравились ли такие тарифы пользователям, и определится будут ли запускаться подобные предложения в дальнейшем.

Тримоб наблюдает, а Киевстар сохраняет интригу

3G-оператор Тримоб до вывода на рынок предложений от Vodafone и lifecell предлагал самые объемные по интернет-трафику предложения. Но их стоимость теперь оказалась заметно выше, чем у упомянутых конкурентов.

Самый близкий по стоимости и функциональности тариф стоит 70 грн предлагает:

- 8,5 Гб в месяц

- 150 мин на все номера

- неограниченные исходящие звонки и SMS на номера ТриМоб

- 150 SMS

Как рассказал директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов, Тримоб не боится, что его клиенты перейдут конкурентам. "В настоящее время мы хотим понаблюдать как рынок примет новые тарифы. Мы считаем, что наши тарифы дают достаточно хороший объем трафика и главное без ограничений по скорости, хотя они стоит дороже",- отметил он.

И главная интрига: как отреагирует на условные 3G-безлимиты лидер рынка?

Президент Киевстар Петр Чернышов отметил, что оператор сейчас занимается обсуждением вариантов ответа конкурентам. "Мы, конечно, достойно ответим. Это будет разговор с рынком на его языке", - рассказал он.

Сейчас предложения Киевстара по объему интернет-трафика явно уступают новым предложениями конкурентов. Например, тариф Онлайн+ за 110 грн предлагает:

- 4 Гб (+ 2 бонусных Гб на полгода),

- безлимит в сети Киевстар

- 100 минут разговоров на другие сети,

- соцсети и музыка без ограничений.





Источник: liga.net

