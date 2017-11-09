Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.87
USD
26.64
RUB
0.45
EUR
30.88
USD
26.62
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Интернет
9 ноября 17, 09:38
Yahoo обвинили хакеров из России во взломе 3 млрд аккаунтов
yahoo!
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О хакерской атаке на пользователей Yahoo стало известно в декабре 2016 года

Бывший генеральный директор американской компании Yahoo Мариссе Майер обвинила Россию в краже 3 млрд аккаунтов пользователей системы в 2013 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти взломы (аккаунтов, — ред.) произошли во время моего пребывания в должности главы компании", — отметила она. Майер добавила, что "как генеральный директор" хочет "искренне извиниться перед каждым из пользователей" Yahoo. По ее словам, компания до сих пор так и не смогла определить, как именно произошла атака. Экс-глава компании подчеркнула, что ничего не было известно до тех пор, пока данные об этом в ноябре прошлого года не представили американские власти. "Теперь мы знаем, что ответственными за сложные и изощренные атаки на системы Yahoo были российские разведчики и хакеры, спонсируемые государством", — добавила она.

Стоит отметить, что о массовой хакерской атаке на пользователей Yahoo стало известно в декабре 2016 года. По информации представителей компании, взломам подверглись тогда 1 млрд аккаунтов. Однако позже, в октябре 2017 года, Yahoo уточнила число жертв атаки. Так, всего, согласно обновленным данным компании, хакеры взломали 3 млрд аккаунтов, а сама атака коснулась всех пользователей поисковой системы. Так, в марте 2017 года федеральные прокуроры США обвинили во взломах 500 млн учетных записей пользователей Yahoo двух российских разведчиков и двух хакеров.

Напомним, в начале октября Кибератака на системы интернет-гиганта Yahoo в 2013 затронула 3 млрд пользователей сайта.
Delo
Ещё по теме:
Хакеры не ожидали такого успеха от атаки вируса WannaCry
ESET разработала утилиту для защиты от атак WannaCry
Acer диверсифицирует бизнес
Рунет переходит на российское шифрование
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кибератака в Украине: Как защитить компьютер7
noimageГосспецсвязь Украины сделала важное заявление
noimageСБУ предупреждает об угрозе новой масштабной кибератаки
noimageВ США и Европе случился масштабный сбой в работе Facebook
noimageХакеры РФ похитили данные Агентства нацбезопасности США
Лента новостей