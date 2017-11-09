Yahoo обвинили хакеров из России во взломе 3 млрд аккаунтов

Бывший генеральный директор американской компании Yahoo Мариссе Майер обвинила Россию в краже 3 млрд аккаунтов пользователей системы в 2013 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти взломы (аккаунтов, — ред.) произошли во время моего пребывания в должности главы компании", — отметила она. Майер добавила, что "как генеральный директор" хочет "искренне извиниться перед каждым из пользователей" Yahoo. По ее словам, компания до сих пор так и не смогла определить, как именно произошла атака. Экс-глава компании подчеркнула, что ничего не было известно до тех пор, пока данные об этом в ноябре прошлого года не представили американские власти. "Теперь мы знаем, что ответственными за сложные и изощренные атаки на системы Yahoo были российские разведчики и хакеры, спонсируемые государством", — добавила она.

Стоит отметить, что о массовой хакерской атаке на пользователей Yahoo стало известно в декабре 2016 года. По информации представителей компании, взломам подверглись тогда 1 млрд аккаунтов. Однако позже, в октябре 2017 года, Yahoo уточнила число жертв атаки. Так, всего, согласно обновленным данным компании, хакеры взломали 3 млрд аккаунтов, а сама атака коснулась всех пользователей поисковой системы. Так, в марте 2017 года федеральные прокуроры США обвинили во взломах 500 млн учетных записей пользователей Yahoo двух российских разведчиков и двух хакеров.

Напомним, в начале октября Кибератака на системы интернет-гиганта Yahoo в 2013 затронула 3 млрд пользователей сайта.

