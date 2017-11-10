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IT-Индустрия
Интернет
9 ноября 17, 20:46
Отчет о скорости интернета: В тройке лидеров рокировка
интернет
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Ланет, Триолан, Тенет и Воля значительно улучшили свои показатели
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации отметила, что часть украинских интернет-провайдеров увеличили в договорах минимальную скорость интернета по сравнению с показателями 20 июня 2017 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности провайдер Тенет увеличил минимальную скорость передачи и приема данных с 10 Мбит/с до 22,5 Мбит/с, Воля - с 64 кбит/с до 11 Мбит/с. Киевстар, Ланет и Триолан отметили в публичных договорах минимальные допустимые скорости - 10 Мбит/с.



В апреле показатели провайдеров были хуже. На тот момент, только двое из них обеспечивали минимальную скорость на уровне 10 Мбит/с, а два других вовсе не указывали минимальную скорость. 

Источник: liga.net
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