Фейковые аккаунты повлияли на ход выборов в 18 странах

Международная правозащитная организация Freedom House заявила о влиянии дезинформации на выборы в 18 странах мира. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Свобода в сети-2017".

"Тактика онлайн-манипуляций и дезинформации сыграла важную роль в выборах, по крайней мере, в 18 странах за последний год, в том числе в США", — сказано в сообщении.

Согласно отчету рекордное количество правительств ограничило мобильный интернет по политическим соображениям или соображениям безопасности, часто в районах, населенных этническими или религиозными меньшинствами. Из 65 стран в 32-х был ограничен доступ к интернету с июня 2016 года.

Украина в этом году набрала 45 баллов (в прошлом году — 38) и получила статус "частично свободного" использования сети.

На территории Украины были зафиксированы попытки давления с российской стороны. По данным исследователей, украинская власть заблокировала некоторые интернет-сервисы российского происхождения, в том числе популярные социальные сети (Вконтакте) и поисковую систему (Яндекс). Это произошло после того, как российские агенты заполонили социальные медиа сфабрикованными сообщениями, продвигающих влияние Кремля.

Благодаря этому, Украина присоединилась к списку стран с наибольшим ограничением использования сети: Египту и Турции. Среди стран, которые ограничивают интернет меньше, названы Исландия, Эстония и Канада. Соединенные Штаты заняли пятое место в этом списке.

Среди худших в списке из 65 стран фигурирует Китай, Россия занимает 15-е место по уровню несвободы в сети. А среди 30 стран, где правительства используют так называемые армии "лидеров мнений", оказались Венесуэла, Филиппины и Турция.

"Использование платных комментаторов и политических ботов для распространения государственной пропаганды было основано Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией (РФ), но теперь стало глобальным", — сетует президент Freedom House Майкл Абрамович.

Напомним, что в конце мая президент Украины заблокировал ряд российских интернет-ресурсов, в число которых попали и популярные в Украине социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".