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18 марта 18, 09:39
Viber vs мобильщики: война за СМС проиграна
телефон
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Украинцы отправляют с помощью Viber 95 млрд сообщений в год, Киевстар - 2,9 млрд СМС, Vodafone - 1,6 млрд СМС. Онлайн-сервисы наступают
На прошлой неделе коммуникационный сервис Viber, проект японской Rakuten Group, отчитался о своих результатах работы в Украине. Некоторые цифры оказались просто космическими. Например, за прошлый год местные пользователи сервиса отправили в общей сложности 55 млрд сообщений (на 80% больше, чем в 2016-м). Мессенджер уже установлен у каждого второго украинца, как говорится в сообщении. То есть активных аккаунтов уже более 20 млн.

Сравним цифры

Для сравнения, в прошлом году все 26,5 млн абонентов крупнейшего мобильного оператора Киевстар отправили в общей сложности 2,9 млрд коротких сообщений СМС (всего на 4% больше, чем в 2016 году). У Vodafone сообщений становится меньше. В 2016-м - 1,9 млрд, в 2017-м - 1,6 млрд.

Нужно сказать, что у мобильных операторов сейчас все большую долю занимают так называемые информационные и сервисные СМС (скажем, банк подтвердил клиенту транзакцию и уведомил об этом), а также СМС, которые присылают подключенные датчики и устройства из мира machine-to-machine.

Что касается СМС непосредственно между людьми, то можно заметить, что их популярность из года в год падает. Так, например, абоненты Киевстар в новогоднюю ночь отправили 33 млн поздравительных СМС. Годом ранее их было заметно больше - 43 млн. У Vodafone рекорд по новогодним поздравительным сообщениям был зарегистрирован в 2012 году - 106 млн. В новогоднюю ночь 2016/2017 их было всего 24 млн.

Как обычно утверждают мобильные операторы, уменьшение количества сообщений компенсируется ростом мобильного интернет-трафика. И его действительно становится больше. Но нельзя сказать, что мобильщики не конкурируют при этом в сфере телеком-услуг с такими сервисами, как Viber, Facebook Messenger и пр.

В отличие от мессенджеров, где сообщения для пользователя бесплатны, у сотовых операторов каждое СМС имеет свою стоимость. Например, в тарифе Vodafone Unlim 3G Plus каждое сообщение обойдется в 0,2 грн. В пакетных предложениях мобильщиков СМС дешевле. Но каждое из них все равно не обходится пользователю меньше двух копеек. То есть гипотетически рыночная стоимость 55 млрд сообщений, отправленных с Viber, составила бы минимум 1,1 млрд грн, если бы они были отправлены по старинке, в сотовых сетях. Это, конечно, виртуальная, но совсем немаленькая сумма.

Как утверждает маркетинг-директор Киевстар Павел Даниман, его компания не борется с сервисами наподобие Viber, а работает с ними. Он говорит, что оператор первым на рынке запустил линейку онлайн-тарифов с неограниченным трафиком для видео- и музыкальных сервисов, соцсетей и мессенджеров. И ею уже воспользовались 5 млн абонентов. "Таким образом, "угрозу" со стороны онлайн-продуктов мы превратили в успешный бизнес-кейс роста", - отмечает он. К слову, в тарифах Киевстар, где есть перечень онлайн-сервисов без ограничений, указаны только Facebook и Twitter. Viber отсутствует. Зато включен безлимитный холдинговый мессенджер Veon.

Здесь важно отметить, что сотовые холдинги в противовес мессенджерам активно запускают в последнее время заменители - собственные онлайн-сервисы. Но по количеству сообщений они пока явно проигрывают интернет-компаниям. Например, через мессенджер Turkcell BIP, ключевые рынки для которого - Турция и Украина (lifecell), в день абоненты отправляют 71 млн сообщений. Этот показатель явно несопоставим с тем же Viber, где только на одну Украину приходится в два раза больше - 150 млн в день.

Начинаем забывать номера

Если Viber и Telegram привязаны к мобильному номеру, то в Facebook-мессенджер это просто имя и фамилия из аккаунта. Никакого номера помнить/записывать в телефонную книжку не нужно.

Как оказалось, Viber растет быстро и как сервис для звонков. Согласно отчету компании, в прошлом году в Украине было сделано 1 млрд бесплатных аудио- и видеозвонков. Кстати, в 2016 году эта цифра была в два раза меньше. Но в звонковом бизнесе Viber пока не может потягаться с мобильными операторами.

Так, абоненты Vodafone в третьем квартале выговорили в Украине 31,3 млрд минут. У Viber при средней продолжительности разговора в 6 минут 6 миллиардов набегает только за год. Но, как показывает статистика, количество выговоренных минут у мобильных операторов уже не увеличивается, в отличие от тех же мессенджеров, где голосовой сервис вырастает на сотни процентов в год. Так что, очевидно, соотношение долей между интернет- и телеком-компаниями будет в ближайшие годы корректироваться. И явно не в пользу последних.

С приходом 4G в Украине в этом году качество передачи данных в мобильных сетях только улучшится, что спровоцирует рост голосовых звонков в том же Viber, Facebook Messenger и других мессенджерах. Мобильщики только за 4G-лицензии выложили около 8 млрд грн. Сколько инвестировал в местную инфраструктуру Viber - вопрос риторический. Несмотря на все потуги стать сервисными компаниями, мобильные операторы пока продолжают идти в ту сторону, куда им не очень хотелось бы двигаться - по пути к dumb pipe. К заурядной "трубе для трафика".    


Источник: liga.net/
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