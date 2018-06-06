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IT-Индустрия
Интернет
6 июня 18, 10:03
Facebook запретил Huawei пользоваться своими данными
Facebook
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Договор будет расторгнут.

В ближайшее время в Facebook намерены разорвать заключенное в 2010 году с компанией Huawei соглашение, по которому предоставлялся доступ к персональным данным пользователей социальной сети. Китайский производитель был признан американской разведкой угрозой национальной безопасности, сообщила газета The New York Times со ссылкой на топ‐менеджеров Facebook.

В список угрожающих нацбезопасности США стран Huawei спецслужбы включили из-за тесного сотрудничества с китайскими властями.

Помимо Huawei соглашения о доступе к персональным данным действуют между Facebook и минимум тремя китайскими компаниями. Среди них называют Lenovo, Oppo и TCL. По словам представителей социальной сети, данные, которыми они делились с Huawei, не записывались на сервера компании, а оставались на телефоне пользователей. 

Ранее стало известно, что Facebook предоставил китайским производителям устройств доступ к персональным данным пользователям наряду с другими компаниями, в том числе включая Amazon, Apple и Samsung. СМИ поставили под сомнение соблюдение компанией правил защиты данных других пользователей из-за существующих договоров не менее чем с 60 производителями смартфонов и иных гаджетов. 
bigmir.net
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