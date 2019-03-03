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IT-Индустрия
Интернет
2 марта 19, 23:42
Twitter удивил пользователей новой функцией
Twitter
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Cоциальная сеть Twitter разрабатывает новую функцию, которая позволить пользователям

Cоциальная сеть Twitter разрабатывает новую функцию, которая позволить пользователям сети скрывать ответы на свои сообщения, сообщает "Meduza".

Первой на новую функцию обратила внимание эксперт Джейн Маньчун Вонг. На ее скриншотах видна кнопка "Hide Tweet" ("Скрыть твит"). Также есть функция "View Hidden Tweets", которая позволяет любому пользователю увидеть скрытые сообщения.

В Twitter сообщили, что функция "Скрыть твит" будет прозрачной, поэтому сообщество заметит, если пользователь уберет сообщения, которые ему не понравились.

Публично функцию начнут тестировать в ближайшие месяцы.
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